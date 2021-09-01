世界視線：傀儡疑雲囂塵上　空穴來風非無因

美國總統拜登是否適合繼續執政，甚至是否已經淪為「傀儡」，成為當前華盛頓政壇的熱話。在最近舉行的一場白宮新聞發布會上，拜登在開始記者答問環節時表示：「『他們』給了我一張名單，按照我接到的『指示』，我應該第一個回答美國全國廣播公司（NBC）記者的提問。」

拜登的白宮新聞發布會內定友好媒體提問，已是公開的秘密，拜登甚至曾被拍到手上持有印上相關記者照片的名單，以防在現場對不上號，但說到「收到指示」，則難免惹人疑竇：堂堂一國最高領導人，誰有這麼大的本事，可以「指示」他回答誰的問題，整個國家的幕後真正「當家」到底是誰？難道拜登真的像霍士新聞台名嘴所講，只是一個「扯線木偶」？

事實上，拜登是「傀儡」的傳聞，其來有自。早前有媒體爆料，稱華府真正的權力核心，其實是白宮幕僚長克雷恩、眾議院議長佩洛西，以及參議院多數黨領袖舒默，其中克雷恩更被冠以「總理」的封號，暗指他為實際掌權者。

平情而論，總統的親信被指權力超越總統本人，是常見的現象，例如特朗普的「軍師」班農，便一度被外界冠以「影子總統」之名，這固然因為特氏對他言聽計從，但也不能排除政敵在背後吹風，故意挑撥特朗普與班農的關係。問題是，對拜登權力不穩的種種猜測，絕非建基於一次口誤。他最近會見以色列總理貝內特時，突然低頭閉目，良久不語，足見「瞌睡喬」果然名不虛傳。再如他早前接見去年WNBA總冠軍的隊員時，極力讚揚賀錦麗是一位出色的女副總統，而且美國很快會迎來第一位女總統。由於白宮網頁之前破天荒出現「拜登—賀錦麗政府」的字眼，更令外界對拜登是否有意「讓位」，浮想聯翩。

不管傳聞是真是假，但正所謂「政治即觀感」，拜登老朽衰弱、反應遲鈍的公眾形象肯定無法「洗底」。而更令民主黨尷尬的是，賀錦麗由於處理南部邊境等問題表現差強人意，民望支持度跟拜登「半斤八両」，真的中途接棒，也很可能是個弱勢總統。