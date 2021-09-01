功夫茶：好貓最緊要捉鼠　醫生莫須問出處

香港地，光怪陸離，有好多唔公平現象，功夫茶都寫過唔少，尤其是牽涉人命關天，市民絕對有知情權，前排先寫過公立醫院爆發移民潮，唔少醫護唔撈，搞到連小朋友嘅救命手術都可能搵唔到人做。

造成公立醫院人手荒，其中一個原因，好多人都話係香港醫療行業保護主義太重，慌死其他地區醫生嚟到爭食，要考嗰個執業試難如登天。其實人命喺世界上每一個地方都咁珍貴㗎啦，唔通會畀啲唔合水平攞到牌咩，香港培訓畢業嘅醫生唔一定好過其他地區畢業生，有唔少奇難雜症都要去外地求醫，做人唔好太驕傲，做醫生讀咁多書，更加要有容人之量。

港英時代就話特別優待英聯邦醫生，對內地醫生就擺到明歧視，想喺香港執業，考試慘過打仗，所以唔少內地優秀醫生來到香港之後焗住轉行，又或者做黑市醫生，有唔少街坊都會幫襯，雖然呢樣嘢唔值得鼓勵，亦都係違反法例，但鬼叫公立醫院唔夠位，私家又收得貴，大家有眼睇，各界都希望快啲修例，等一啲好醫生可以喺老本行發揮，亦改善醫療人手短缺問題。

依家回歸後24年，情況都冇顯著改善，改革慢過蝸牛，原因係來自行業嘅阻力實在太大。好似政府早前提交引入非本地培訓醫生嘅《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，尋日要再提出3項修訂，食衞局局長陳肇始話，法案委員會建議草案只限香港永久性居民註冊，要求過於嚴格，唔能夠紓緩人手需求，因此政府建議放寬至持有認可醫學資格及專科資格嘅非香港永久性居民醫生，又建議非本地培訓醫科畢業生，如果係香港永久性居民，可以參加執業資格試。

一直有人製造輿論，話香港政府陰謀畀內地醫生嚟香港入侵公立醫院，呢啲人放風目的想誤導公眾，尋日當局再次澄清，否認放寬專科醫生特別註冊畀非香港永久性居民係「中門大開」，強調醫管局最短缺嘅係專科醫生，放寬係基於公眾利益。功夫茶亦希望，市民唔好盲目相信嗰啲陰謀論。其實各位醫生大哥使乜驚呀，有幾可聽到本地培訓醫生會失業吖，政府仲保證醫管局提供足夠職位請晒所有合資格嘅本地醫科畢業生，唔係仲驚畢業變失業吓嘛？

不管黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓。鄧小平同志金句，放諸四海各行各業皆準，唔大膽試，又點知邊隻貓捉到老鼠？唔通香港製造，就一定唔係黃綠醫生？計功夫茶話齋，英雄莫問出處，醫生唔怕多，最怕貨比貨，話之你係國產華佗，大家就公平競賽，比試下就知邊個係真材實料囉！