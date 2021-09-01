香港作為國際大都會，正邁向智慧型城市，可是傳統城市問題，例如垃圾、鼠患、「三無大廈」的骯髒、危險等，都有公共安全與公共衞生的重大隱患。特區政府不是沒有政策與資源處理，可是年復一年，情況沒有改善，反而惡化。在疫病威脅之下，環境成為了病毒隱藏和傳播之所，要求認真治理，不僅為保障所在地居民的生活、身體健康，而且是抑止疫病散播，關係整個社會的公共衞生和經濟民生。

香港舊區舊樓從樓內到樓外，設施老化，破漏正在加速，使東方之珠形成兩個香港──富裕整潔超現代化的香港與貧窮骯髒老化的香港，居住在兩個不同的香港是不同的香港人。個人與家庭問題、悲劇、健康衞生、環保、設施安全等問題層出不窮，即使媒體不報道，政府不正視，問題不單止存在，還隨着時間積累而惡化，甚至舊樓倒塌，傷及人命。香港假若克服不了這些積存的城市問題，又怎樣可以成為智慧型的國際大都會？難道只把光鮮的一面向外宣傳，失修的一面盡量收藏，讓它最後崩析解體，便可把土地再開發，建設高樓豪宅？

國安法一出便要把舊香港清理，把舊有勢力把持、製造出黑暴問題的根源清理。城市的種種問題和缺失，綜合反映各種問題根源。黑暴問題多是表面，底下的根本因素不整頓，香港不可能重新出發。

整頓積累的城市問題不可能循原有的官僚架構、官僚方法，因為後者本身便是問題的因與果。香港官僚架構層層疊疊，從政治問責官員到公務員體系，再到外判承包商有多少層次？層層管理變成層層阻礙，各個部門不是分工協作，而是各方扯皮，各方牽制，即使政府領導三令五申，這麼多年來都是不動如山，無法改善。

要打破官僚主義的困局便要用非常的方法，成立專責的跨部門小組，政府問責官員領軍，配備專責人員和相關工作預算，定下規劃與時間表。在問題嚴重的地區，一個區一個區的清理。一是把隱患釐清，制訂各部門跟進的工作清單；二是如環境衞生可即時清理，舊樓的設施老化危險的地方也即時修理。工作透明，媒體隨工作進程報道，立法會監督，並且由政務司與立法會配合，緊密跟進各部門接續的工作，把城市清理工作視作如治疫般作戰，香港或許還有機會重生，還中下層居民一個公道。