內地的親美公知和香港的親美公知本質上相同，但是處境不同、發揮的作用不同。內地的親美公知時下在內地很臭，香港的親美公知過去一直很香，驕橫不可一世，唯我掌握美國「普世價值」，帶領香港「爭取民主自由」。

然而，經過今次反修例暴亂、經過美國西方力挺實施「顏色革命」而不果，香港的親美公知就沒有那麼香了。不過，他們宣揚鼓吹的那套東西還頗有市場，他們且聲稱要「忍辱負重」、「心中永遠充滿希望」、「嚴冬過去就是春天」、「守護真理，堅持信念」……好像自己還是甚麼「戰士」。

內地的親美公知也曾經很風光，他們崇美媚美，詆毀祖國，用美國西方的一切改造、取代中國的一切，吃飯砸鍋，真把老百姓當傻子，真覺得國家就應該養着這幫要用「西方體制」顛覆政府的「士大夫」；他們的用心和那一套「先進理論」，在美國發動的「美國優先」的反共、反華之戰中徹底破產，讓人民看清了其真面目，看清了他們對國家和民族的危害。

這些親美公知「處境艱難」時會向老美求救，老美會伸出援手，為其出頭，給他們戴上「民主鬥士」、「維權人士」的桂冠，打賞他們為美國「普世價值」而戰的勇氣和辛勞，這些「公知」自是感激涕零。以往，他們和老美作出這番「主奴互動」表演時，還能引起世人注意，現在則無人理睬。

老實講，這些親美公知的地位和分量遠不如他們的前輩，美國人對他們的「關愛」自然就大不如前，美國人也多少感到在今天的形勢下，在中國已經找到了自己的發展道路並取得了直追美國的成就下，親美公知販賣的美國貨色早已大貶值，他們的利用價值也愈來愈低，山姆大叔用完即棄的態度，親美公知是如人飲水的。

如此這般，內地親美公知不能不羨慕香港的「同行」，後者親美風光的日子雖說亦減，但還能混上一陣子。