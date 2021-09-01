近日兩宗反修例黑暴案件裁決，兩名被告皆被判囚，屬於意料中事，最特別的反而是辯方求情理由，可謂別出一格。一宗涉及去年1月26日旺角發生的堵路騷亂，案發時22歲的被告承認非法集結及暴動兩罪，判監3年；辯方聲稱被告以為可以違法達義而犯案，現已深切反省云云。另一宗涉及前年10月27日深水埗長沙灣政府合署外的縱火騷亂，案發時33歲的被告承認暴動罪，被判監3年4個月；辯方求情指，被告受社會氣氛影響，以為自己的行為可以改變香港，一時衝動犯案，現已深感後悔云云。

一位以為可以「違法達義」，一位以為犯法可以「改變香港」，香港青少年為何會有如此畸形的觀念？當然是被反對派尤其是戴耀廷之流荼毒洗腦所致。這班妖孽不知毀了多少青少年，造下多少罪孽，難道不覺得愧疚？

事實上，戴耀廷的「違法達義」不僅禍害無數青少年，其「攬炒十步」更是令反中亂港陣營幾乎全軍覆沒。他們企圖通過「35+」計劃奪取立法會控制權，從而否決包括財政預算案在內的所有政府議案，迫使特首下台、政府停擺，最後「攬着中共一起跳出懸崖」。結果呢？跳出懸崖的只是他們自己，連教協、民陣、支聯會等反中亂港組織也為他們陪葬。

蘇格拉底說：「想左右天下的人，須先能左右自己。」而要左右自己，首先必須有自知之明。戴耀廷之流就是因沒有自知之明，才會如此狂妄，他們企圖攬着中共跳出懸崖，這比蚍蜉撼樹更可笑。當然，最可憐還是那班受其荼毒的青少年，一個個淪為政治炮灰，前途盡毀，現在才來後悔，不亦晚乎？奉勸後來者千萬吸取教訓：無論你選擇怎麼樣的人生道路，都不要被徹底帶到別人的路上去。