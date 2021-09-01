20年了，美國終於宣布完成撤離阿富汗，很可惜不是功成身退，而是遺下一大爛攤子，留給阿富汗人民太多太多傷痛回憶，以及未來無數徬徨與恐懼的交集，美國再用20年也賠不起，更何況現在他們再也不能對阿富汗指手畫腳，除非厚顏無恥，又找個藉口再派軍入去打仗。

沒有人會懷疑美軍的能力，以他們經常挑起戰爭，世界上大概沒有比美軍更多實戰經驗，打勝仗不奇，問題是慘勝機會極高，把別人的國土炸得蓉蓉爛爛，想做太上皇扶植傀儡政府，卻又兩頭不到岸，最後還是夾着尾巴逃走，難掩天下人悠悠之口。

聯合國安理會就阿富汗問題決議草案進行表決，中國常駐聯合國副代表耿爽發言指出，阿富汗近期亂局同外國部隊倉促無序的撤出有直接關係，暗批美國應該認識到，撤出不是責任的結束，而是反思和糾錯的開始。

這番話發人深省，但無異是對牛彈琴，浪費時間與唇舌，美國會反省嗎，會知道悔改嗎？這個國家以牛仔自傲，把全世界當西部，任由他們馳騁踐踏，看不順眼就一槍，他們崇尚不是拳頭，而是更大殺傷力的槍口，迷信槍械可以執行所謂的正義，所以到現在仍未禁私人擁槍，一年總有幾單無故槍擊案，槍下亡魂大都是無辜平民，真是美國精神最大諷刺。

把自己的牛仔思想在本土傳下去，這是你美國人的事，想死幾多人，也是美國自己家事，但別要外國跟你這一套，也別說甚麼正義，來來去去都是「誰大誰惡誰正確」套路。若果別國看美國國情不順眼，說美國窩藏恐怖分子，是否又可以派兵到美國剿殺？這也是美國派兵海外的邏輯，但現實上強弱懸殊，只許美國放火，不准別國點燈。