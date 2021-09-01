政府日前宣布推出5項措施支持體育發展，包括申請撥款約9.9億元，在體育學院興建多一幢3層高的新設施大樓。筆者當然支持撥款，但這個支持是有條件的，體院未來發展一定要從長遠打算，不能閉門造車，應考慮與中文大學合作以加強協同效應，促進香港體育事業的進步。

香港體育學院創辦於1982年，目前每年獲逾7億元撥款。立法會於2008年通過撥款約18億元推行體院重建計劃，前年為了新設施大樓的前期工程，又撥款5,400多萬元。政府現正研究撥款9.9億元予體院進行擴建。香港運動員的成功並非偶然，除了自身努力，政府的資源投入不可或缺。筆者同意應用則用，不要吝嗇不要短視，原則上撥款是有必要的。但撥款必須用得恰當，目前體院擬將撥款的大部分投放在硬件建設上，包括建設多用途訓練場、體能科學訓練中心、運動醫學中心、運動心理中心等，還預留50個宿舍供來訪者使用。試問有多少來訪者喜歡住宿舍？不如考慮將新建宿舍改為租賃中文大學教學酒店指定樓層，一方面可開放給本地運動員或來訪運動員使用，無使用需求時可適當開放對外，讓市民體驗運動員生活，商業與專業並用。可以看到，硬件設施並非一定是體院的主要設施，完全可與近在咫尺的大學合作，或善用附近醫院設施的資源來獲得相應的支持和輔助作用。體院的工作重心應放在對技術和操練的支持上。

香港體育學院臨近中文大學，筆者認為，可以興建一條道路，例如一條專有的單車徑連接中大，直接與中大展開合作。而且中大有各類體育設施、醫療中心，有能力和條件對體院展開支持。放眼各國，往往都是由本地大學運用科研成果和設施，協助運動員提升表現。內地暨南大學副教授蘇炳添，以自己為研究對象，研究科學化訓練理念，提出了未來發展措施以及對中國競技體育的啟示，成為他殺入東奧男子百米跑決賽的原因之一。

況且，加強體院和中大的體育學科合作，既可強化中大專科學術的水平，亦能幫助大學生樹立一個正確的價值觀，體育精神本身對促進大學精神的凝聚有着積極的促進作用，當學生的智慧和運動精神相結合，會產生積極作用，避免中大再度淪為外界眼中的「暴大」。面對大學精神日益弱化，香港應充分發揮體育的作用，體院和大學合作是有遠見和雙贏的做法。