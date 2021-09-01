繼小學校長透露，有移民不久的家長為子女向學校申請插班，反映回流潮乍現後，又有調查顯示，有意移民的香港家庭之中，近兩成月入二萬元以下，反映不再只有富裕家庭才考慮移民。其實，這豈止反映不只富裕家庭才想移民，更反映筆者日前所言的黃絲無腦並非無的放矢，月入兩萬也學人扶老攜幼移民，不是異想天開，就是無知透頂。

現時全港個人月入中位數為17,000元，一個家庭居然只有月入兩萬元，明顯在中位數以下，要是有仔有女，甚至屬於貧窮家庭，這些家庭可能連積蓄也沒有，憑甚麼移民？難道真的以為拿着BNO飛去英國，人家就會當你上賓看待，送樓送錢歡迎你？

有關調查一出，又得到一大班黃人附和，還大發謬論，指富人移民外國要放棄香港高收入工作，機會成本大，窮人本身已是低收入，到外國從事低收入工作，機會成本小；又有黃人認為，外國有最低工資，又有大屋住，好過留在香港；甚至有黃人認為，低收入港人移民外國更容易成功，在外國二三線城市賺取最低工資，也勝過在香港捱生捱死只得二萬元。

哈哈哈，黃人思想之愚昧無知，從中又可見一斑。真想問，身無長物的窮人，別的國家為何要批准你移民，難道你特別矜貴，值得人家花公帑養你？又想問，黃人憑甚麼覺得去到外國便有大屋住？屋從何來？更要問，如何保證能在當地賺取最低工資？難道他們不知道人浮於事，當地人也難搵工，還妄想洋人倒履歡迎香港窮人來爭飯碗？

有嫁給英國人的香港女性朋友告知筆者，一家四口寧留在香港也不返回英國，是因為其夫回國後難以找到同樣水平的工作。連地道英國人也不回國，黃絲卻一廂情願嚷着移民，豈不可笑！