新冠疫情大爆發，全球各地都仰賴疫苗作為救命稻草，能否奏效，尚待歷史證明，但即使有效，我們也得明白疫苗的局限性。很多人以為一旦接種了，就如同披甲護身，自己頓時變成了「不死」之人，可以不受場合與時間限制，隨意活動，若然如此，那便是過於托大了。

疫苗有兩類，一類的效力是近乎終身性，另一類的效力只能維持短時間。如今一個小孩子出生後不久，據說要打十多二十種疫苗，這一批便是屬於頭一類的疫苗，施打一、兩次，就具有永久的保護效力。然而，另一類的疫苗，打一次卻只得一年甚至半年時效，譬如防禦流行性感冒的疫苗，就是屬於這一類。

一般流感疫苗，防禦力只可維持幾個月，但流感往往也只是在某個季節內熾盛，過了便沒事。你只須在下一年流感季節重臨前，再注射一針，年年如是，便可保無虞。目前，全球已注射了50多億劑的新冠肺炎疫苗，正是屬於上述第二類，也就是流感類疫苗。這類疫苗即使接種了，也不能終身免疫，所以這道護身符就算有用，卻是有時限的。

以往的流感疫苗大多一年只打一次，這便使人誤以為，它的保護效力真能維持一年，其實不然，只因為過了某幾個月的流感高峰期後，病菌不再活躍而已。如今的新冠肺炎病毒卻不同，它是一年三百六十五日都在為患，一般人在完成接種疫苗後的三數個月，體內的病毒抗體已開始下降，防禦力大大減弱。近期，全球有大量已完成接種新冠疫苗的人仍然確診，我不敢就此斷言疫苗無效，但流感疫苗確實會隨時間而漸次減低效力。

所以，接種完兩針的人絕不能輕忽，全年仍得像防賊一樣，時刻慎防病毒來侵。