面對變種新冠病毒肆虐，港府防疫張弛無道，從「谷針」勢加辣和「同針唔同命」可見之。隨着變種病毒的變幻莫測，不少專家認為本港即使接種率達七成，群體免疫已是「空中樓閣」。這下政府急了，威逼利誘樣樣出齊，可惜收效一直未如理想，於是再出「辣招」！

政府話下一個目標係「全民接種」，並會針對接種率偏低嘅長者，喺商場、屋邨或地區舉辦健康講座，由醫護人員解答長者疑問，並可即場打針，不用預約，形容為「針追着人」！老朽嘅心當堂離一離，第一時間浮起武俠小說裏頭那些擅放毒嘅高手，政府忽然好似金庸小說筆下嘅歐陽鋒！

高官話不排除效法法國推行「健康通行證」，堂食憑證通行，娛樂場所無針免問。阿哥，古人話「不學詩，無以言」，依家卻係「不打針，無以行」？老朽晚景豈非淒涼至極，只能顏色憔悴、形容枯槁喺鄉野與草木相對？連平日一早去茶樓歎杯茶食個包睇吓《東方日報》都唔得？有學者批評政府發茅谷針係欺民太甚、與民為敵；此外，商戶焗揀客，生意更難做，經濟想復甦就更難！

至於「同針唔同命」，反映政府政策混亂，有乜理由容許菲傭印傭取得當地官方針卡可來港工作，而於當地打齊針嘅港人卻被港府拒諸門外！佢哋幸好識得向本報求助，本報亦隨即為民請命，發揮「第四權」，一連數日報道港人「有家歸不得」嘅苦況，日前港府終於「跪低」，姍姍來遲地公布與當地達成雙邊協議，承認印、菲嘅針卡，容許滯留港人今日起由該兩國返港！

從以上兩事可見，港府為了谷針，完全忽略「安民之道在於察其疾苦」。手握公權嘅高官，切忌自彈自唱，要心中有民，才能為民做實事吖！