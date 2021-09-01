自2019年黑色暴亂發生以來，特區政府的高官們一直採取模糊稱謂，妄想討好敵對勢力和解，不敢明辨是非、黑白分明地把性質講明白，還催眠受害市民，一時說「社會事件」，一時稱「社會運動」，對刑事罪犯竟稱是「示威人士」、「不同意見表達人士」，電視台新聞節目也跟隨政府的錯誤口徑。上樑不正下樑歪！試問怎能令民眾覺醒，提高國安和國民的意識？

政府由特首到司局級官員，一直用「社會事件」的錯誤稱謂，至去年中《港區國安法》實施，在國安法生效後才逐步稍稍調校口氣，但是絕對不用「暴亂」兩字，與中央政府「止暴制亂」的名正言順稱謂大相逕庭；雖然開始在發言或官方聲明中少用「社會事件」，改用「運動」、「行動」、「非法集結」等，但仍多用「示威人士」，抹掉暴動暴徒的性質。試問特區官員如此態度曖昧，又怎可能徹底「止暴制亂」，帶領全港市民走出暴亂陰霾，建設香港？又怎能團結全港市民最大限度地掃「獨」清「獨」？

直至今年7月，《港區國安法》實施一周年紀念活動開始後，特區政府的表態才有明顯的變化。早前教育局發表與教協割席的聲明，第一次用較正確和明確的稱謂：反政府動亂。倘教育局連性質也說不清楚，試問如何劃清界線？保安局局長鄧炳強日前的論述，則令全港市民發聾振聵。他說：「2019年發生的事情，唔係好單純一啲年輕人出嚟發聲，而係有啲主腦人物有心想危害國家安全，有組織性類似『顏色革命』的犯罪行為。」「隨着法庭審訊，更多案情由法庭暴露出來，市民會更加清楚2019年黑暴的來龍去脈。」

試問那些高官，如果連「黑暴」、「顏色革命」的性質稱謂也不敢講，還可寄託他們可治理好香港嗎？