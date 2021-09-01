近日，國務院同意粵港澳三地以「大灣區」名義，合作承辦2025年全國運動會，亦即第十五屆全運會（十五運會）。消息甫傳出之際，香港各界均表示欣然支持，一方面是進一步加強本地的體育發展，另一方面更體現出灣區劃時代城市群的共同理念。

全運會源於一場為慶祝新中國成立10周年的運動盛事，當年以「發展體育運動，增強人民體質」作為口號。自此，大部分全運會均是每隔4年舉行一屆，是為國家培育精英運動員的重要途徑。基於比賽年份往往是奧運會後一年及亞運會的前一年，官方宣傳就會提到「全運會出人才，亞運會練人才，奧運會出成績」。

香港在回歸以後，一直以「香港特別行政區代表團」參與全運會，並在獎牌進帳中有長足的進步。在1997年的八運會中，香港只有黃金寶在單車男子公路賽獲得一面金牌；在往後4屆中，獎牌數目仍徘徊在單位數以內；直到上屆的十三運會，香港一共斬獲16面獎牌，包括2金7銀7銅。

在本月中舉辦的十四運會，香港亦派出代表團角逐多個項目。除各省市的精英運動員比賽外，全運會亦秉持「全運惠民」的理念設有群眾賽事項目，讓廣大群眾自由報名參與比賽。當中的項目亦包括貼近中國民情特色的文娛運動，包括毽球、龍舟、地擲球、圍棋、象棋、橋牌及中國式摔跤等，有助全民關注、參與、享受體育運動，建構國家大眾體育的系統。

事實上，香港的體育發展一直以精英化、大眾化及盛事化方向前進。前兩者以各項政策推動，亦反映在今年東京奧運會的佳績上，但後者似乎在2009年舉辦過東亞運動會後，也很難讓一般市民記起我們承辦過的體育盛事。適逢國務院批准粵港澳大灣區共同協作承辦十五運會，藉此契機可讓香港發揮項目管理的優勢，與粵澳兩地合作做好一場盛事級運動會，向全國人民展現大灣區的魅力所在。

過往，粵港澳三地的融合流於經濟產業鏈層面，官方與民間可說是未能展開全方位的交流及協作。直至2015年，國家在「一帶一路」的願景中提出大灣區的概念，使三地融合提供國家級政策的支持。雖然粵港澳在過去數年亦一直為灣區框架建立機制，但受到不可預測的新冠肺炎疫情所影響，使得許多工作仍存有不少的變數。

幸然，十五運會的成功申辦是彰顯大灣區城市群的實體能力，讓全國人民包括灣區居民均意識到，珠三角地帶下的官民存在緊密的溝通。當然，主辦一場運動會不是容易的事，更牽涉到三地不同的管轄區及標準制度，但亦是一個良好契機建立互信協作的精神。更進一步而言，運動會需要的正正就是全民參與，盛事終歸能夠刺激人員的往來及溝通，彼此屏障亦會因而被打破。