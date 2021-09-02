功夫茶：搞公關毫無成效　嘥公帑官僚敗家

政府施政成日畀人話冇心冇肺冇靈魂，之不過廢官整色整水至叻，花埋啲冤枉錢好似倒水咁就鬼打冇咁精神！有論者一語中的：港府咁多年嚟用於聘請各大學或機構進行顧問研究嘅開支，堪稱天文數字，求其一個項目，少則數萬元，多則數千萬元，到頭來卻毫無成效，對施政毫無裨益，對提高形象，更係得啖笑！

呢，政府早前就「香港重新出發」項目招標，協助香港喺反對修訂《逃犯條例》風波及喺疫情陰霾下，重建國際形象喎！之不過，唔少議員不滿政府花費約4,450萬元（570萬美元）繳付合約金額，反問「外國嘅月亮是否特別圓」，要使咁大筆錢請外國公司進行研究？呢，政府又再螞蟻孭田螺，冒充大頭鬼啦！

庸官就死撐，指有關研究係幫助港府加深了解主要市場對香港嘅觀感，又話發現香港係亞洲地區內唯一一個具備3項重要特質嘅城市，即係：可連接中國內地及亞洲市場，提供完善可靠和便利嘅營商平台及大都會生活模式。阿哥，花4,450萬個大洋就係得出「阿媽係女人」嘅答案？難怪有議員就話喇：使成4,000幾萬，我都講到畀你聽香港嘅3個特質啦！咁樣倒錢落海，難怪議員都話是否要考慮邀請審計署檢視吓計劃，值唔值花成4,000幾萬公帑咯！

嗱！又有議員認為港府向海外推廣香港嘅同時，亦要關心內地人民對香港嘅印象，因為佢哋喺經歷黑暴後對香港有負面睇法，提醒港府咪以為內地人民好了解香港，就唔選擇包含內地喺宣傳計劃之中。換言之，花幾千萬元都掛一漏萬，達唔到效果啦！

事實上，政府過去嘅闢謠工作做得好差，而新聞處過去都曾經以5,000萬個大洋委聘公關顧問公司，研究應對假資訊嘅策略，結果至今又係得個吉！官僚敗家，當真係禾草穿針，唔過得眼！功夫茶睇見都眼火爆！政府唔通真係冇人才只充斥着「忠誠的廢物」？

庸官就一味左推右閃，廢噏話進行有關研究，需聘請危機管理、國際市場等領域均有專業知識嘅公關公司，唔可能透過喺政府內部重新調配人手就可以完成計劃喎！仲一味堅持啲錢用得值，強調承辦商要喺全球不同市場進行研究、完成逾萬份問卷、進行200多次一對一詳細訪問云云，總之，呢筆服務費並非使得冤枉喇！

喂，咁大個新聞處戙喺度做乜？每年嘥納稅人10億元公帑嘅香港電台又做乜？特首一班行政會議成員又話係佢智囊又所為何事？咁大堆頭都唔識為港府「重建國際形象」？咁不如索性冚唪唥摺Q咗佢，咪丟人現眼咯！