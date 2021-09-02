正論：清算黑暴接踵至　藝人當然無特權

昨日因，今日果。藝人何韻詩原擬下周在壽臣劇院舉行多場演唱會，惟突然接獲出租場地的香港藝術中心以觸犯場地租借合約為由，取消其場地預訂。事件旋即被反對陣營上綱上線為政治打壓，煞有介事指香港連娛樂的自由也失去，卻不反躬自省到底幹過甚麼才招致如此結果。消息指，警方已向法庭取得「提交物料令」，要求「612基金」及「真普聯」董事提交基金來源及捐款人資料等，以調查當中是否涉及勾結境外勢力，而何韻詩正正是612基金信託人之一。

何韻詩昨日在其社交網頁自爆收到藝術中心通知，指根據場地租借合約條款，租用人在租用過程中可能危及公共秩序或公共安全，故取消其已獲確認的場地預訂。她續稱，曾去信追問表演哪方面觸犯規例，僅獲藝術中心回覆「管理層有責任審視社會最新發展及相關法例」。她對此表明堅決反對和無法認同，質問藝術中心煞停已批准的租用資格，往後如何面對公眾，並保留追究一切損失的權利云云。

其實，何韻詩有保留追究損失的權利，藝術中心同樣有終止租借合約的權利。合約條款寫明，若場地租用人未能遵守或執行該條款的任何規定，或在租場期間出現可能危及公共秩序或公共安全的情況，管理層可在未經知會租用人的情況下取消場地預訂，並終止已預訂的場地租用，何況藝術中心會向何韻詩退還12.7萬元的場租，理應無拖無欠。

儘管何韻詩堅稱演出內容和宣傳資料都絕無危害公眾秩序及安全，但這僅是她一面之詞，要是表演期間有人唱獨歌，散布反中亂港訊息，藝術中心才取消場地豈非太遲？再說，警方已對612黑暴基金涉違國安法展開調查，何韻詩作為信託人之一，消息指她亦成為受關注對象。如果說有關方面不願冒風險將場地租予涉嫌違反國安法的人士，絕對無可厚非。更遑論藝術中心雖是自負盈虧的非牟利機構，但榮譽贊助人為特首林鄭月娥，而且不管是私營還是公營機構均須遵守法律，跟黑暴劃清界線，絕對合情合理合法。這跟「香港連娛樂自由也失去」沒有絲毫關係，反之，香港在國安法生效後暴力案件大減，變得更加安全，人們放心馬照跑、舞照跳，連另一被視為「深黃」的藝人黃秋生也剛在港完成多場舞台劇演出，證明即使政治取向不同，也絕不是被「割席」的原因。何韻詩有此遭遇，應該反問自己做過甚麼，而不是賊喊捉賊，一味怪罪政治打壓。

必須強調，藝人也須守法，絕對沒有特權，更不能打着娛樂自由的旗號為所欲為。有人既然選擇瞓身參與違法黑暴，跟黎智英、羅冠聰、黃之鋒之流沆瀣一氣，便需承受後果。何韻詩甚至在黑暴期間親身出席聯合國人權理事會會議，誣指香港警方向「手無寸鐵」的示威者發射橡膠子彈及催淚彈，4人因絕望而自殺，要求將中國從人權理事會中除名，並與黃之鋒出席美國國會聽證會，支持美國推動《香港人權與民主法案》，反中亂港旗幟如此鮮明，現在又何必詐作無辜？

有做過就是有做過，不因跳船、退出、停運便能保平安。即使負責託管612黑暴基金的真普聯即將結束運作，基金亦宣布將「有秩序地停運」，但絕不代表就能將過去涉嫌違法的勾當一筆勾銷。亂港到頭終有報，除了反中亂港總指揮黎智英已經繫獄，其同夥黨羽亦陸續被清算，陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森和吳文遠被控前年10月煽惑他人或組織非法集結，昨日分別被判入獄11至16個月不等，證明時辰一到，一切都報。612黑暴基金的相關人士隨時涉及勾結境外勢力的國安重罪，性質比非法集結嚴重得多，一干人等將有甚麼下場，不妨拭目以待。

黑暴一役，香港天下大亂，元氣大傷。中央好不容易推出《港區國安法》撥亂反正，社會好不容易恢復平靜，現在正是清算黑暴的時候。有種人如果以為反中亂港後仍能若無其事繼續搵錢，毋須接受法律制裁，那肯定是一廂情願，異想天開。