世界視線：阿富汗反恐艱巨　塔利班角色吃重

美國國家安全顧問沙利文表示，會繼續從阿富汗撤走美國公民，有關行動會由軍事任務轉變為外交任務。他還表示，美方將來會否直接援助塔利班治下的阿富汗，將取決於塔利班方面的行為，包括滯留的美國人能否安全撤離。

無獨有偶，英國首相約翰遜亦表示，如果塔利班可以協助防止阿富汗成為恐怖分子襲擊西方國家的基地，英國可以承認塔利班是合法政府。至於法國總統馬克龍，雖然否認計劃承認塔利班政權，但向對方提出包括允許所有符合庇護資格的人離境、在反恐方面採取明確的立場，以及尊重阿富汗婦女人權等「條件」。

塔利班會否如他們所說那樣，改變之前執政期間的嚴苛作風，全世界只能聽其言觀其行，但就目前的局勢看來，塔利班掌控阿富汗似乎是無法改變的事實。有美媒踢爆，國防部官員私下與塔利班達成協議，在喀布爾機場設立「秘密出口」，由塔利班護送美國人到該出口，證明跟塔利班進行務實的「合作」，無可避免。

在反恐方面更是如此。有美國情報分析指出，一旦反恐壓力解除，發動日前喀布爾機場恐襲的ISIS-K組織，可能在未來18至36個月，對美國本土直接構成威脅。事實上，美國中央司令部司令麥肯齊亦透露，自上月中以來便一直與塔利班共享有關ISIS-K對喀布爾威脅的部分情報，並承認部分襲擊計劃被後者成功瓦解。

事實勝於雄辯。美國在阿富汗20年的「反恐戰」徹底失敗，期間阿富汗境內恐怖組織由個位數，增加到如今超過20個。2001年阿富汗發生20宗恐襲，造成近200人死亡；去年阿富汗逾2,300宗恐襲，不僅全球次數最多，死亡人數更高達6,000多人，更別提最近發生的喀布爾機場襲擊。如今塔利班趕跑了美國這個外敵，當務之急必然是「安內」，其中打擊ISIS-K更是重中之重，在這方面美國跟塔利班有共同利益。當然，美國必須採取平等的合作態度，改掉藉「反恐」干涉別國內政的作風，這可能才是美國最大的挑戰。