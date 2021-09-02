神州縱橫：大整頓娛圈風氣　小燕子有翼難飛

內地娛樂圈大整頓，人人自危，繼年輕紅星吳亦凡涉風化案被捕，鄭爽逃稅被追罰近3億元人民幣，成名已久的趙薇也被列入「劣迹藝人」名單，在微博被消失，演藝作品無聲無息下架或刪去其名，有傳她坐私人飛機逃往法國，但以當局的天羅地網，最大可能還是身在中國境內，小燕子「插翼難飛」，與其戲中姊妹范冰冰同病相憐。范涉及逃稅以近9億元人民幣罰款「甩身」，趙薇在社交平台報平安後刪貼，往後去向仍難料。

當年憑藉《還珠格格》「小燕子」角色一炮而紅，趙薇創造了兩岸收視奇迹，從此成頂級紅星，身價千萬元計，2008年嫁予內地富商黃有龍後，漸漸由演員轉戰金融界。黃有龍與政商界關係千絲萬縷，發迹史亦頗神秘，湖南鄉村小子獲得新加坡籍，據悉以房地產賺第一桶金，生意遍及各國，包括旅遊業、餐飲、建材及汽車，擁有私人飛機，盡顯富豪姿態。夫婦據悉在2011年以破紀錄約4,000多萬港元買下法國波爾多一個酒莊，又入股影視公司，點石成金，被稱為「女版巴菲特」，兩夫婦身家被指近100億港元。

凡事太盡，緣分勢必早盡。趙薇從商立即是非多多，被質疑錢從哪裏來，與阿里巴巴創辦人馬雲過從甚密，疑背後有巨企及地方官員撐腰，被揭發涉及以空殼公司收購上市公司，構成不良影響，被視為市場壞分子，成為股民眾矢之的，更被翻出舊帳清算，20年前穿上印有日本軍旗衣服拍照辱華，近年又被批評與台獨分子拍戲，更捲入惡勢力欺壓他人案件，又疑指使人毆打孕婦。

近年夫婦財政傳出危機，空穴來風未必無因，旗下公司被大批投資者指控涉及證券虛假陳述，趙薇恐怕要負上賠償責任，而其他公司股權亦疑遭凍結，加上黃有龍爆出被財務公司追數近3億港元，二人似乎瀕臨山窮水盡，加上中共整頓金融資本市場，包括叫停螞蟻上市，阿里巴巴被罰182億元人民幣，馬雲自身難保，趙薇失去大靠山，對她來說，娛樂圈整頓只是駱駝背上最後一根稻草吧！不過，爛船還有三斤釘，趙薇海外資產驚人，已為人知包括澳洲與新加坡的豪宅，以及4個大型酒莊。她曾參加美食節目，令其7萬公頃葡萄園酒莊曝光，現在已升價10倍，若真的走到國外，相信不愁資本東山再起，問題是當局會否讓漏網之魚逍遙法外。

中央提出「共同富裕」路線，連串大動作都反映決心，從政經到文化領域，一場激盪洗禮難以避免，多間官媒轉載同一評論文章，指大變革讓「紅色回歸、英雄回歸、血性回歸」，這是應對美國對中國發動的顏色革命。既然旗幟鮮明，幾個明星祭旗又有甚麼出奇，傳聞下一波是對付擁有外國護照的藝人，好戲陸續有來！