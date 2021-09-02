還是要寫阿富汗。香港媒體有關阿富汗的報道、評論、分析，差不多盡是美國政治宣傳的口徑，都在製造一個景象，就是美軍一走，塔利班的阿富汗必然混亂、內戰與恐怖主義迭起。可惜在網絡世界裏，除了英、美的政治宣傳，還有中東、中亞眾多的報道、分析，即使立場不同，但總是有所依據，不像香港一些人那樣信口雌黃，不做功課。

塔利班治下的阿富汗，首要政治經濟穩定。大攻勢之前，塔利班已拜訪中國、俄羅斯、伊朗、烏茲別克、土庫曼，與巴基斯坦和土耳其也有共識。聯合政府組成之後，周邊國家必然支持，原有阿富汗政府與它們的合作協議與項目也將繼續。即使得不到英美歐的認可，外交障礙卻減少。中俄扶持，印度與土耳其也欲參與，聯合國與國際組織不可能排斥聯合政府，政治可趨穩定。

北方聯盟餘孽和伊斯蘭國的武裝反抗，前者必敗，因失烏茲別克的支持；後者只能在東南部借巴基斯坦塔利班與俾路支叛黨合流來在巴國西部部落地區從事恐怖主義活動。缺美軍支援，巴基斯坦在中國督促下與伊朗聯手在外圍剿，塔利班在內追緝，難以苟延殘喘。美國遺下眾多重型武器，塔利班已今非昔比，若伊朗協助，當可維持全國統一和安全。美國已失掉阿富汗民眾的支持，短期內難以作亂。

經濟上，阿富汗國庫盡歸美國，美軍一去，城市經濟難復舊觀。但若與中國合作，發行人民幣國債放在中國作為外匯儲備，伊朗暫把輸阿的石油天然氣記帳，中央銀行便可發行貨幣支撐金融，伊朗與土庫曼都會援助。阿富汗亦可求助於上海合作組織和中亞區域組織。

在最近一、兩年，周邊國家已與阿富汗合作開發跨國基建，例如中國至土耳其的五國鐵路，伊朗、土庫曼接阿富汗的邊境鐵路，以至伊朗、土庫曼到印度、巴基斯坦的天然氣管道。有塔利班政權支持，這些項目可加快上馬，穩定短期的經濟。這些跨境基建加上中國在阿國眾多的礦產項目復工的話，經濟發展可得保障。伊朗已是阿國最大的貿易夥伴，伊朗用石油期貨，借助與中國的25年合作協議，與俄羅斯的10年至20年合作協議，在美國退出中東制裁壓力減少下，當可直接扶助阿富汗經濟的穩定，利用背後中俄之力。美國援阿以及鴉片外銷收益，大部分歸於美國，少了這兩部分，阿富汗的發展可更健康。