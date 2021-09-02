奉拜登總統的嚴令，18個美國情報部門「不務正業」，搶奪科學部門的飯碗，煞有介事地調查新冠肺炎病毒溯源的問題3個月，弄出了一份「得不出任何具體結論」的報告，拜登只好將其束之高閣，少了一個「對華鬥爭」、「抹黑中國」的武器。

其實，這件武器是早就存在的，是美國前總統特朗普打造的，他們一開始就把新冠病毒標籤為「武漢病毒」，吵吵嚷嚷讓美國民眾和一些亂七八糟的「盟友」起哄，要中國負起病毒源頭和傳播的責任，向中國提出巨額索償，向中國亮劍。

拜登上台，要完成特朗普「未竟的事業」。不過，常識告訴他，要把「病毒溯源」問題打造成政治武器——「有罪推定」中國、「甩鍋」中國，那就不能把這項任務交給那些書呆子科學家，必須把它交給能把「一袋洗衣粉」調查成「大殺傷力武器」的情報部門，並能根據形勢發展和政治需要，隨時作出「結論」調整。

3個月的時間，形勢變化多而快，拜登上台時發起一波又一波的聯合盟友向中國施壓的攻勢連連碰壁。中國的反擊穩、準、狠，中國正在從被動化為主動，中國抗疫成功，美國抗疫失敗，在政治、經濟、全球外交戰略方面，深刻影響了中、美的國際形象和實力地位。

拜登政府內外交困，不得不調整對華策略，尤其是中美經貿談判，拜登政府急於重啟。這個時候，為了不要「添煩添亂」，美國情報部門對「病毒溯源」的調查報告就不能不含糊其詞。由此觀之，特朗普開打的、拜登本想繼續的「病毒溯源」這一仗，老美敗也！不過，中國絕不能放鬆對它的批判和揭露。

中國外交部發言人日前表示，這份調查報告是一份反科學的政治報告，是一份打着溯源幌子、推卸美國自身抗疫失敗責任的「甩鍋」報告，是一份編造藉口、向中國潑髒水的虛假報告，「三」語中的！