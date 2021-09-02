嘴上說不要，身體很誠實。一度扭扭擰擰的英國最高法院院長韋彥德，日前表明會與副院長賀知義繼續擔任香港終審法院海外非常任法官。其理由是：香港繼續維持司法獨立，裁決仍基於法治，香港法律社群仍廣泛支持英國及其他海外法官於終審法院任職。

果真是此一時也彼一時也，韋彥德之前可不是這樣說的。去年《港區國安法》實施後，這位英國藍血貴族便不斷說三道四，聲稱將會檢視香港司法獨立及法治能否維持，才決定是否再派法官來港擔任非常任法官；又稱若香港司法獨立被破壞，或者香港局勢變化令他不能基於良知做下去，他就不會留任，不會容許置英國最高法院的名聲於險境云云。從質疑香港法治被破壞，到肯定香港繼續維持司法獨立，僅僅相隔幾個月，韋彥德就自打嘴巴，不是很好笑嗎？

其實不難理解，英國在香港的影響力本已所餘無幾，《港區國安法》落實後，其安插的無間道更是紛紛現形，政治勢力幾乎被連根拔起，若連終院這個陣地也放棄，英國就再也沒有任何存在感，更談不上影響力。這大概就是韋彥德「唔嫁又嫁」其中一個原因。另一原因也許是捨不得豐厚報酬，畢竟香港政府比英國政府慷慨得多，在金錢利益面前，所謂名聲和良知統統不值一哂。

倒是中央政府應該好好反思，香港回歸24年了，為何司法界依然充斥洋人身影？難道沒有洋法官就無法體現一國兩制？港府崇洋，司法界戀殖，這些都不奇怪，奇就奇在中央竟然無動於衷，任由這種不合理現象一直延續。近年中央着手撥亂反正，督促港府完善選舉制度、取締違法組織、改革教育等，無疑收到一定成效，唯獨司法改革依然無影無蹤，令人百思不得其解。