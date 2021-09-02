歌星何韻詩原擬於壽臣劇院舉行演唱會，詎料突然收到香港藝術中心通知拒絕將場地出租給她，何小姐質問原因，僅獲「藝術中心管理層有責任密切留意社會的最新發展及相關法律」的回覆。見財化水當然氣憤難平，何小姐怒斥藝術中心「在無實質理據的情況下任意煞停已批准的租用資格」，更揚言交由律師追討，卻不問問自己，落得今日下場，孰令致之？

何小姐原本星途不俗，但自2014年高調參與佔中便急轉直下，遭大公司解約，工作量銳減，但也不至於無法生存，仍有廣告之類，惟有人政治立場偏激，瞓身支持黑暴，與黎智英、羅冠聰、黃之鋒等人沆瀣一氣，曾親往聯合國唱衰中港政府，更是「612黑暴基金」信託人之一，警方已表明調查有關基金，有人隨時涉違國安法。在這樣的情況下，藝術中心為免惹禍上身劃清界線，合情合理合法。

黃人的思維就是如此矛盾，又要威又要戴頭盔，又要吃飯又要砸鍋，天下間豈有如此便宜之事？像何小姐，又要站在反中亂港最前線，又要繼續在中國的土地上搵食賺錢，想一想也知不可能。藝術中心雖云是自負盈虧的非牟利機構，但榮譽贊助人為特首林鄭月娥，旗下的香港藝術學院是獲港府認可的學術機構。一旦何小姐在場地高唱「榮光」獨歌，散播反中亂港政治思想，甚至聚眾搞事，藝術中心如何擔當得起？一旦被政府割席如同教協一般，其藝術學院不再獲政府認可，必然難以營運下去，何必為一個黑暴歌手以身犯險？

看這幫無知的黃色藝人涉足政治，最終弄得焦頭爛額，有的甚至身陷囹圄，除了嘆句抵死，夫復何言。在此奉勸他們一句，出得嚟行預咗要還，逼得中央出手後，若然還妄想若無其事繼續搵錢，真是太傻太天真！