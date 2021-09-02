立法會大會通過由謝偉俊議員提出、要求政府「果斷回應外國干預本港事務」的無約束力議案。筆者深表支持，這個議題十分重要，在西方對國家及香港持續制裁之時，立法會一直未作出任何正式回應。當討論相關議題時，立法會同僚參與發言的也很少。筆者認為該議題重要性不亞於我們的發展和生計，我們要勇敢作出回應！

面對外國的干預和制裁，特區政府過去一年共發出超過560次新聞稿及報章撰文為政府的決策作解說，但筆者認為這些做法缺乏力度，須用更強硬手法回應不實指控。面對外交制裁，一定要積極反擊，不可軟弱，要像李小龍般「拳要打出來，腳要踢出去」，令外國人折服，只有自己強大，別人才會尊重，不會欺善怕惡。

話說回來，戴耀廷2013年首次以公民抗命之名爭取雙普選，其後導致佔中89天。2016年旺角發生所謂「魚蛋革命」，出了個梁天琦首次說出「時代革命」。2019年一班政棍社棍學棍以反修訂《逃犯條例》為名，實際發動顏色革命顛覆特區政府甚至要挾中央。如今看出，種種反政府活動就是由境外勢力主導連同本地代理人搞亂香港。美國等外國政府為了支持這些以民主運動為名、顛覆為實的活動，以一連串的制裁來配合打擊兩地官員，面對這些屈辱，我們必定要奮勇反抗，加緊研究一系列反擊措施，例如加快銜接國家的反制裁法、限制駐港領事工作人員數目。

對於一些國家的無理抹黑和不實報道，應時刻保持高度警惕，勇敢為香港發聲，甚至可以到聯合國等平台發聲。立法會議員也有責任去信外國議會、政府機構或向外國社會傳媒解釋香港的真實情況。

面對西方媒體對香港政治、社會及法律情況的惡意炒作，我們也要加強管制。今日，假新聞已成為全世界都打擊的對象。2019年黑暴期間，西方媒體編造假新聞的能力簡直登峰造極，不斷用謠言妖魔化警察與港府，為此必須用行動來制止，盡快通過假新聞法是需要的。在7‧21事件中，筆者哪怕受到極大壓力，但仍要堅毅不屈，站出來發聲，以正視聽！

筆者很高興立法會完成了《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例草案》審議工作，接下來要對假新聞進行精準打擊，不僅要針對造謠者，對於刊登假新聞的網絡平台，政府也可強制要求其刪除訊息，我們要和電訊公司展開合作，追究到底！