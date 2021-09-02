隨着最後一批美軍撤離阿富汗，美國不但趕及在8月31日前完成撤軍，更提早一天達標。美國總統拜登大可放心了，不用再焦急看手錶了，但餘下時間得要看路！

拜登在完成撤軍後發表全國電視講話，揚言美國「重建其他國家」的軍事時代已經結束。問題是，干涉別國成癖、「長臂管轄」成癮的美國，真有這等自制能力？尤其拜登講話中提到，美國早於10年前，已經完成剷除發動911恐襲的阿蓋德以及防範將來的恐襲任務，那麼美國近10年來在阿富汗所為何事？據聯合國2019年發表的報告，單是2009年至2019年間，有大約16,000名平民在美軍「反恐」軍事行動中喪生，數目遠超真正恐怖分子所為。2018年，美軍在阿富汗進行逾6,800次空襲，這又是哪門子的任務？

美國在阿富汗是「重建」還是「重創」？答案非常明顯。美軍完全撤出阿富汗後，喀布爾有民眾放煙花慶祝，這不能完全推說是塔利班找人做媒的政治化妝術，而是人們看到將免受美軍空襲威脅，看到一絲希望後的正常反應。

馬基維利在《君王論》中，曾探討如何長久佔領一塊與自己文化、風俗迥異的土地，指出如果無法滿足當地人的利益、期望，發現到處都是敵人，根本無法完成長久佔領。拜登呼籲美國人，擺脫以為在其他國家大規模駐軍會令美國更強大、本土更安全的迷思，算是對出版於489年前的《君王論》，終於有一個初步的認知。

然而，觀乎拜登在講話中仍舊將矛頭指向中國及俄羅斯，美國根本沒有真正擺脫迷思。要知道中、俄與阿富汗不同，阿富汗出名窮困，而且並不擁核。拜登雖號稱外交專家，但晚年也得小心看路，否則將再次淪為「跌跤專家」。