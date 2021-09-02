台灣一位前立法委員，年逾古稀，他深愛中國大陸，支持兩岸統一，早前更率先到海峽彼岸，接種大陸製的新冠疫苗，還拍攝視頻，與人分享經歷。老人家大抵是抱愛之深、責之切的態度，近日向北京提出諍言，說就算中國「能夠天下無敵，也不宜與天下為敵」，建議中南海在外交上，應採取張弛有道的策略。

目前與中國處於對立狀態的國家分三線，站在反華最前線，彼此有機會兵戎相見的是美國、印度和日本；第二線，與中方時有齟齬的是英國、澳洲和加拿大；第三線，對中國不大有好感，但雙方仍不至於尖銳對立的有法國、德國、南韓。

上述的對手橫跨了歐、亞、澳、北美四大洲，由第一到第三世界國家都有。要是逐一與中國叫板，彼此單打獨鬥，北京大抵沒有怕過誰，但如果他們聯合起來圍堵中國，那可是不容易應付。台灣那位老先生所講「不宜與天下為敵」，大抵就是這個道理。

山姆大叔撤離阿富汗之後，猶如鬥敗的公雞，雖然依然嘴硬，但估計不敢當真跟中國動戈兵。美國不敢，其他的國家更不會妄動，故中外之間開展熱戰的機會不大。不過，現代戰爭不一定要燃起硝煙，以歐美為首的陣營，要是不停挖中國牆腳，咱們也得窮於應付。

其實中方只消劃下幾條紅線，例如台獨與疆獨問題、中印邊境問題，這些都是不容觸碰的領域，至於其他的一切可以商量。香港事務自從訂立《港區國安法》之後，大抵上已重納正軌，反對派奄奄一息，很難再跟外國勾結成勢，故就連對特區的約束，也可以適當放鬆。很多西方國家利字當頭，日夕盼望與華修好，只要能給他們下台階，彼此就不難握手言和。