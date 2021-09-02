美軍全面撤出阿富汗，美國在阿富汗嘅20年戰事正式結束。美國投下天文數字嘅軍費，有學者指達到2.26萬億美元，2,000多名士兵陣亡，贏得的不過「慘痛」兩字！美國走咗，阿富汗仍然有排亂，不相信塔利班管治會有民主的百姓大有人在！

塔利班再次掌控阿富汗政權之後，其最高領袖阿洪扎達據悉將公開露面。有報道指，阿富汗嘅大學將重開，但男女學生分班上；高等教育部代理部長承諾學生會喺安全嘅教育環境下學習，教職人員將獲得工資；消息亦透露，塔利班喺一周內會公布新政府全體成員。神學士回歸，新政府會行「民主之路」嗎？抑或以極其苛刻嘅原教旨宗教主義管治阿富汗？目前恐怕無人說得準！

塔利班第一任政府，即1996至2001年，對女性的管治極其嚴苛，阿富汗女性喺封建父權霸權主義下，從來不曾有真正嘅選擇權，違規例嘅女性，更會喺公眾場所被鞭打，甚至處死。如今塔利班重新執政，難怪無數婦女都視其為洪水猛獸！

美國沒有為阿富汗帶來民主，如今美軍全面撤退，塔利班要探索自己的道路，恐怕也要「摸着石頭過河」。早在20世紀初，阿富汗已開始模仿歐美國家嘅現代化運動，上世紀20年代阿富汗國王阿曼努拉汗嘗試一系列由上而下嘅現代化改革，國王為自己修建豪華歐式宮殿，改穿歐式服裝，並頒布新憲法以保障婦女嘅教育權利，更大興土木，西方譽其為「阿富汗拿破崙」，之不過其變革未得到傳統精英階層和農民嘅普遍支持，阿曼努拉汗最終更因政變而被罷黜。現代化並非搞搞形式主義，要執政為民，以民為本，讓人民洗脫貧窮，感到幸福，否則乜「現代化」都係「唔化」，最終化為烏有！