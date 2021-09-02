所有真心實意支持和擁護香港回歸祖國的人，都應當戙起枕頭想一想，為甚麼讓美國代理人黎智英及其反中亂港的總舵，可以隨心所欲填補英國勢力褪軚的真空，搞得「五十年不變」香港近半時間經常劇烈震動？

美霸過去26年利用《蘋果日報》作情報機構，利用香港媒體資源作顛覆、收買、威脅、滲透、分化、操控、培植、指揮的工具。黎智英集團及《蘋果》實質便是這種性質的政治工具，達到以華制華、用華亂華的政治目的，《蘋果》在美國勢力的栽培下冒起及其發展軌迹說明一切。曾有京官說：「香港是一本難讀的書。」其實只要人們有心和用心解剖現代版漢奸黎智英政治集團和《蘋果》，便能真正讀通和破解香港這本書了。

君不見，《蘋果》利用各種手段佔有市場後，成為煽惑輿論的操盤者，讓假新聞充斥市面，不斷「做」新聞，令政府和民間、政界和商界都懼其淫威，美國人取得了自己出面也取不到的主導香港輿情的政治效果。

君不見，黎智英利用《蘋果》憑藉採訪接觸及報道之便，串起整個泛民主派政黨組織，統領反中亂港各界陣營，更通過「黑金」政治收買或威脅手段，實現了美國人透過黎智英統領香港反中亂港所有黨派，為其政治目的服務。

君不見，回歸以來所有重大的社會或政治事件，都必定看到《蘋果》為首的黃媒興風作浪，做了美國人想做而未能出面做的政治操弄。

君不見，黎智英集團組織多條所謂國際戰線，呼籲美、英「新八國聯軍」制裁中國和香港，做了美國人不能出面做的哈巴狗和帶路黨。

倘若政府和從政者，對於一場由美國代理人搞的無硝煙戰爭打了26年還不清楚的話，果真令人無語！