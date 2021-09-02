自稱「國酒」的茅台，這幾年持續陷入多事之秋，爆出腐敗窩案，包括前董事長袁仁國在內的領導班子數十人，幾乎被一鍋端。茅台是中國股市股價最高的股票，其市值已超過貴州全省GDP。茅台也成為稀缺的硬通貨。很多貪官被抄沒的贓物中，茅台酒與現金、黃金、字畫、玉石等一起，是最大宗的門類，諸如貴州省原副省長王曉光、國家煙草局原副局長趙洪順，查抄的茅台酒都多達幾千瓶，分散在多套房子才藏得下。中紀委痛批袁仁國等人「靠酒吃酒」，將酒作為政治攀附的工具。

去年3月，「七十後」的貴州省交通運輸廳廳長高衞東出任茅台集團董事長，受命清理袁仁國餘毒。不料，僅僅一年多，高衞東也黯然下課，調任省煤田地質局局長。從財大氣粗的交通運輸廳、「富可敵省」的茅台集團，調到地質局，投閒置散邊緣化的意味不言自明。

改革開放以來，內地的地質系統機構改革幅度巨大。國務院原本設地質礦產部，各省設地質廳、局。例如前總理溫家寶上世紀80年代初期就擔任甘肅省地質局副局長，而後進京擔任地質部副部長，不久便入掌中樞。90年代改革，地質部撤銷，行政功能併入國土資源部（現為自然資源部），各省曾立自然資源廳，保留的地質局成為事業單位，主要負責地質勘探等工作，其實亦是半官半商，但既無政治實權，也沒甚麼經濟效益，屬於二線冷門衙門，也因此成為發配貶謫官員的收容所。

無獨有偶。今年6月，同為「七十後」的河南濟源市市長石迎軍調任省煤田地質局黨委書記、副局長。石原本是河南最年輕的市長之一，但與市委書記張戰偉不睦。今年1月，濟源市政府秘書長翟偉棟的妻子實名舉報，翟在機關食堂被張戰偉當眾掌摑羞辱，事件令河南當局顏面掃地，打人的張戰偉被免職後至今下落不明，而石迎軍也被各打五十大板，安置到地質局。

去年，山東濟寧市委常委兼政法委書記張輝，也悄無聲息調省地質勘查局副局長。作為「八十後」，張輝27歲便高升共青團山東省委副書記，31歲又調任濟寧市委常委，一再刷新紀錄，但有關裙帶關係的質疑也一直不絕於耳，直到此次調崗。早在2015年，共青團浙江省委書記周艷也貶任本省地質勘查局副局長，這與清理整頓共青團的大氣候息息相關，而地質局又承擔了收留任務。多年來默默無聞的地質局，如今屢屢成為新聞熱點。

這幾位「七十後」、「八十後」官員本來前途看好，卻都折戟官場，殊途同歸。以地質局的地位，一旦至此，東山再起的希望極渺茫，政治前途等於提前宣告終結。然而，對比那些身陷囹圄的同僚，雖然地質局相當於「收容站」，但若能就此改造成平安的「着陸場」，已經算是自求多福、知足常樂了。