世界視線：印度又搞小動作　中印邊境吹寒風

中印關係似好不好，近日更出現多個或轉壞的迹象。自從去年中，雙方軍人在拉達克地區的加勒萬河谷爆發流血衝突後，對峙及磋商多月，今年初雙方取得一定共識，願意進一步談判以達成彼此後撤、避免前線士兵在爭議地區的接觸再生事故，然而，印度一方卻臨門變陣，近日小動作頻生，令中印邊境再度刮起寒風。

印度近日的小動作有3個，一是剛過去的7月26日，原本中方提出在這一天舉行雙方的第12輪軍長級會議，討論兩軍脫離接觸的協議，這也是實質性就後撤談判有文本記載的時機，但印軍日前卻要求會議押後，消息指，印軍臨時獅子大開口，要求中方進一步退讓，才會同意將武力降級。

不願上談判桌之外，印軍在前線卻頻有動作，印媒早已報道，在中印邊境的印度軍人多達20萬，圖以邊境陳兵威嚇中方。同時，印度國防部長辛格近期亦到過拉達克地區，對外擺足一副備戰姿勢。印媒甚至挑釁地在雙方本要開會的7月26日專門發文，顯示印軍在中印邊境列城東部安裝攝錄機和傳感器，以監控中方在實控線地區的活動。

還未完，印度內部主戰的聲音又抬頭，執政人民黨一名82歲元老近日便聲言，印度應立即要求中國自動撤離中印邊境實際控制線（LAC），否則「印度應與對方開戰」。

以上動作無一不是破壞中印磋商的行為，從軍方到媒體，再到政界輿論，無一不是刻意破壞中印軍長會議、中印和平磋商的小動作。

印軍的小動作顯示了他們的鬼心思，對此，解放軍一點也不示弱，備戰應變一刻不停，就在8月31日，解放軍西藏軍區一個炮兵旅舉行了遠程打擊演習，模擬摧毀超過100公里外的目標卡車，結果精準命中、成功制敵。

解放軍演練高原炮擊給誰看？當然是給那些還以為現代戰爭要靠地面部隊的國家及軍隊人士看。試想像，遠程炮擊能夠精準摧毀對手的卡車、坦克，等於更輕易、更便捷除去敵方的可移動軍力。中印之間，你有小動作，我有大戰略，顯然這局拗手瓜難以短時間落幕。