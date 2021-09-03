正論：長者苦候消費券　港府好心做壞事

港府推出電子消費券計劃，既為提振經濟，又為濟民紓困，更為推動電子支付，原是一舉多得的聰明之舉，無奈官僚思慮不周，導致大量長者至今未能成功領取，即使政府宣布延長重新登記的特別安排，亦無法消化「人龍」，連日來都有長者塞爆旺角始創中心的秘書處查詢消費券事宜。烈日當空之下，白髮蒼蒼、行動不便的長者天未光便來排隊，居然至中午仍未能入內，政府連補鑊都一鑊泡，不激起滔天民怨才怪。

港府日前向7月18日或之後完成電子登記，又或在登記期內遞交書面表格的合資格市民發放第一期2,000元消費券。惟有不少長者多番嘗試仍未能領取，有政黨聲稱收到近千宗投訴，或因紙本填寫有誤而未可成功登記。有鑑於群情洶湧，港府宣布延長消費券計劃下市民須補交資料而重新登記的特別安排兩周至本月15日，然而此舉仍然未能解決長者「登記難」的問題。旺角的秘書處從早到晚皆現長長人龍，從彌敦道入口一直延伸到西洋菜南街，當中絕大部分為長者。

昨日天文台發出酷熱天氣警告，部分長者為免錯過派籌時間，早上不及6時已前來輪候，惟秘書處照樣9時才開門，以致長者輪候多時仍未獲安排入內，苦不堪言。試想想，烈日當空又無瓦遮頭，在沙塵滾滾的旺角區戴着口罩企足數句鐘，老人家有些行動不便，有些體弱多病，有些更差點暈倒，箇中苦況實非筆墨所能形容。儘管當局已表明延長秘書處至周六也辦公，但以690萬人登記消費券、有630萬人領取第一期觀之，即有多達數十萬人仍未領取，而且都以紙本登記為主。試問以秘書處現時的人手及辦事效率，短短兩星期又如何消化數十萬個問題申請？有長者怒斥政府不是以民為本，而是以玩殘長者、虐待長者為本，絕非毫無道理。

早在港府有意推出電子消費券之初，本報已經指出，電子登記對年輕一輩快捷方便，但對於不熟悉電腦操作的長者則十分困難，有團體進行調查，顯示逾半長者希望改派現金，當時輿論已經提醒港府必須顧及長者需要，例如加派人手在各社區機構協助長者填表，奈何言者諄諄，聽者藐藐。高官一廂情願地以為每個「老友記」都懂得電子登記，又以為他們就算不懂也有子女協助，事實證明，這種想法昧於現實，離地無知。

港府每有新政推出，例必激起劣評如潮，這絕非人們存心找碴，而是官僚往往閉門造車，好心做壞事。例如林鄭於前年的施政報告提出放寬首置按揭上限，原意是協助市民上車，惟消息一出，二手盤即時封盤，樓價至今居高不下，上車難上加難；又如長者醫療券在欠缺監管之下，淪為無良商人予取予求的提款機。類似事例，不勝枚舉，港府民望低殘，政策推出一項跪低一項，豈是無因。

姑勿論如何，消費券的初心始終是提振經濟、濟民紓困第一，推廣電子支付第二，既是如此，倒不如大開方便之門，為申請有困難的長者改發現金。繼續折騰長者只會激起民憤，花費數百億元推行的德政也賺不到掌聲，何苦來哉！