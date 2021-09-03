功夫茶：黑暴基金多污穢　愈揭愈臭未見底

善惡之報，如影隨形。藝人何韻詩原擬下周喺壽臣劇院舉行多場演唱會突被煞停，事件旋即被反對陣營上綱上線為政治打壓，扮晒可憐指香港連娛樂自由也失去！事實係何韻詩又點止「歌手」咁簡單吖！警方已對612黑暴基金涉違國安法展開調查，何韻詩作為信託人之一，唔通以為個名有個「詩」字就可吟詩吟得甩？

萬般帶不走，惟有業隨身。被批為「黑暴基金」嘅「612基金」及為基金提供資金託管及收支服務嘅「真普聯」，被警方國安處追查基金來源及捐款人資料。消息指，吳靄儀、何秀蘭、許寶強、陳日君及何韻詩等，5名612基金信託人及真普聯嘅公司董事等近10名「黑暴推手」，已收到警方向法庭取得嘅「提交物料令」。

嗱！收到提交物料令嘅人士，喺指定限期內，必須提供有關組織運作及資金往來等資料，當中包括多次眾籌嘅詳情、帳戶資金往來、捐款人資料、捐款用途、支援項目細節、受助人資料及一切與組織營運嘅相關資料。此外，有關命令亦要求提交曾向基金捐款嘅組織及人士資料。呢招一出，一眾黑暴推手背後有乜唔見得光嘅臭屎，再點密冚都冚唔密啦！自己身有屎嘅，都知道要買定棺材掘定氹，聽死啦喂！

據了解，612基金成立初期，多番收受毒果報大額捐款總數逾130萬元，現時漢奸黎及壹淫媒等高層均被控勾結外國勢力，你話毒果交予黑暴基金嘅捐款係唔係十分可疑？分分鐘係「黑錢」、涉及外國資金透過毒果迂迴地交予基金。仲有吖，基金曾收取於美國登記成立嘅「黃色蒲公英基金會」籌得近7萬美金，折約54萬港元捐款！黑暴基金有幾污穢，當真愈揭愈臭無底深淵！

再講吖，黑暴基金信託人劣迹斑斑，吳靄儀及何秀蘭被控組織和參與前年8‧18維園舉行嘅未經批准集結，分別被判緩刑及判監14個月，之但係吳靄儀仍高調主持基金會停運及最後籌款記者會；至於何韻詩去年7月11日更公開支持反對派為立法會選舉提出嘅初選，當日佢恍如打咗雞血，亢奮地為黃之鋒、岑敖暉、朱凱廸等攬炒派站台！

612基金一直通過真普聯嘅銀行戶口處理數以億計收支，而其籌集款項作支援抗爭或政治用途，均應被視為違反銀行開戶條件；今或更涉及「黑錢」，警方有權運用國安大法或《有組織及嚴重罪行條例》等賦予嘅權力，凍結真普聯嘅銀行戶口資金，並考慮終止有關帳戶。至於一眾基金信託人，既然有提交物料令可溯查，跑了和尚跑不了廟，當依法追究其是否涉及勾結外國勢力等刑責，出得嚟行，時辰一到，點都要還！