產評：共同富裕成國策　巨企響應識時務

新冠疫情打擊全球經濟復甦，各國面對龐大的財政開支不得不發愁，惟有先使未來錢印鈔救市，後果就是激化資產泡沫，深化貧富懸殊矛盾，再加上今次世界再不團結，在中美爭霸戰下，兩國要投入大量資源加快發展戰略產業，實乃在在需財。可中國並未有如美國狂印銀紙透支貨幣信用填氹，而是透過內部整改，並提出「共同富裕」的國策來應對。

兩大中資科技巨頭已先後響應自願捐出千億元人民幣資金，有巨企充當「前浪」，必帶動後浪推進，應對內外挑戰自可事半功倍。眼見在危機當前，中國體制再次發揮優越性，美國只有慚鳧企鶴，繼續踩鋼線謀翻局。

誠然，中國經濟自改革開放以來，民營企業助力於政府的補貼、稅務優惠等支持而茁壯成長，到近年新經濟提速發展，一場疫情更讓各大科企業務邁向高峰，富可敵國，富豪身家更水漲船高，社會上可觀的財富積聚在這些科企與富豪手中，是不爭的事實。

所謂「取諸社會，用諸社會」。目前中國面對美國的刻意圍堵，日子本就不太好過，詎料世紀疫情持續不斷，打擊經濟復甦的步伐，當社會愈趨繃緊，愈凸顯過去網絡經濟平台、教育與房地產行業的發展亂象問題嚴重，故招來當局出手連番整治，豈非無因。須知道中國如今已是小康社會，未來除了要強化製造業，還須發揮第三產業，即服務業的潛力，這得擴大中產收入群的佔比，合理調高可支配收入，透過反壟斷、打擊不公平競爭和非法市場行為，以促進社會資源再分配。

明乎此，財力雄厚的巨企自當響應「共同富裕」國策，自願回饋社會，尤其基礎科學、教育創新、鄉村振興、碳中和、公眾應急、養老科技和公益數碼化等國家重點拓展的領域，主動分擔政府重擔。這些行為雖看似超出企業的正常業務運作，亦有點像繳付一次過稅款，令企業盈利打折扣，但長遠而言，此不失為識時務之舉，配合整改要求，冀讓業務盡快重上健康增長軌道。

商業世界，企業牟利，在商言商，這本來是無可厚非。可企業的成功就是基於政府扶助與經濟可持續發展，也得負上社會責任，更不可能逆國策而行，這是客觀事實，也放諸四海而皆準。中國如今面對內憂外患，正設法梳理全國資源，配合國家戰略應對。科企既是成就經濟增長的領頭羊，只要這次整改順利完成，擔當的社會角色更清晰，自有望在新起點再闖巔峰。