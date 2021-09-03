神州縱橫：收費補習變違規　未見其利先見弊

內地自從2018年提出教育「雙減」（減輕中小學生作業負擔和校外培訓負擔），大家都抱觀望態度，但是今年中領導人親自主持會議，宣布不再批准學科類校外培訓機構，此類機構一律改為非營利機構，不得上市融資，嚴禁資本化運作。中央大刀闊斧一刀切，這次是真的「狼來了」，各級部門立即連番重拳出擊。

只許義務教育，不准收費補習，教育部指示除了體育、藝術以及技術教育，其他學科都屬於嚴格禁止校外培訓的內容。地方官員立即緊緊跟隨，廣東省教育廳廳長發文表明，校外培訓治理工作納入「掃黑除惡」專項整治考核，與黑惡相提並論。湖北「掃黃打非」辦公室把校外培訓機構與黃賭毒以及非法出版視作同類。安徽校外培訓教師被人踢門掐頸，當着學生的面被粗暴訓斥，視頻在網絡熱傳，輿論紛紛非議，官方卻表示依法辦事。教師因校外培訓，被列入掃黑掃黃的整治範圍，應是史無前例，誰也意料不到。

大石砸死蟹，不但補習教師失去生計，對整體社會及經濟影響更大，尤其是校外培訓機構，即是補習學校，內地補習業資產總值曾高達逾800億元人民幣，恐怕一下子蒸發，成為明日黃花，例如被視為內地補習界神話，去年底在港上市的新東方市值累跌近九成，前路茫茫。分部遍布全國多個城市的「華爾街英語」，面臨破產；北京老牌補習社巨人教育，欠債逾3,000萬元人民幣，宣布倒閉，約1.5萬學生受影響，據稱巨人教育沒能力退款，透過相熟機構安排提供其他課程以課代錢。這比起其他關門走人的補習社已算是有交代，那些家長惟有大喊倒楣，暑期補習班預繳學費，課堂取消卻不獲退款，想罵補習學校員工，他們卻先訴苦表示已被拖欠工資，這種情況誰都不想，大家都是受害者。

「雙減」變成雙殺，打擊了補習學校及導師，但能否達到目標效果，卻是未敢樂觀。此後當然沒有人敢明目張膽開補習班，但私人補習卻是灰色地帶，上門授課只牽涉家長與導師，難以被監管，富豪望子成龍，重賞之下必有勇夫，據報私人補習已經漲價到每兩小時5,000元人民幣的水平。補習班是集體上課，相對可以較為實惠價錢讓有需要學生提升水平，彌補不足，現在卻變成有錢人專利，若果說讀書不是求分數，但高考不談分數，難道人人有得升讀清華北大？

一試定前途，亦是基層子弟向上游的途徑，輸在起跑線，現在連中途補給也被剝奪，龜兔賽跑神話不再存在現實中。不少學校按政策縮短課堂的同時，卻又安排學生放學後在校內接受「課後服務」，深恐學生落後他人。中央落重藥治教育，學校換湯不換藥，填鴨式教育陰魂不散，內地莘莘學子始終難以解除重擔！