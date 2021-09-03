中國外交部公開表示：美國雖然撤離阿富汗，但美軍過去20年在當地殺害平民的罪行，必須調查清楚，兇手必須繩之以法，從而捍衞阿富汗人民的人權。

這是中國少有對美國的嚴厲指控，但從道理來看，卻是合情合理。澳洲軍人在替美國出征時犯上戰爭罪，美國也有軍人被定罪犯戰爭罪，這些屬個人罪行，聯合國海牙國際法庭更控訴和判定一些國家的領導人在用國家名義進行的暴行中犯了戰爭罪行。在歷場戰爭中，特別這場美國最長的戰爭中，阿富汗的平民老百姓死傷無數。美國在傷害無辜平民時，往往喜用連帶傷害（Collateral damage）來作辯護，媒體習以為常，無人指證這樣實際等同謀殺，或至少是誤殺，屬犯罪行為，不能用戰爭需要來作解脫。美國政府高官、美軍將領對作戰負責，便亦對這樣的連帶傷害負上刑事和道德責任，不能開脫。

在阿富汗戰爭中，一如其他美國策動的戰爭，對戰俘和嫌疑人物，美國都動刑拷問，很多時涉及無辜，也用了許多國際不容的刑求手段。且往往不經法律，特別是違反當地國家的主權法律，非法拘捕，非法禁錮，乃至非法殺害。美國戰爭中的罪行實在是罄竹難書。單看美國CIA在全球多處設置的非法禁錮中心，便可見美國政府和軍隊行事是怎樣不守國際法、道德標準和人權原則。從性質來看，美國策動的戰爭多是非法，戰爭行為也多是非法，甚至是反人類的。

以20年的阿富汗戰爭，美國有甚麼權利要推翻阿富汗主權國家的政府。「911」事件不可據此證明當年塔利班政府涉及和匿藏兇手。美國亦無確實證明拉登是「911」事件的策動者，也沒確實證明他受塔利班庇護。以此出兵侵略阿富汗，一如侵略伊拉克，只顯示美國的橫行霸道，實際另有所圖。但因此而使數十萬的平民死亡，數百萬人流離失所，整個國家支離破碎。美國又怎樣可以沒有責任呢？一是非法發動戰爭之罪；二是在戰爭中種種暴虐犯罪行為，美國政府的主要決策者是不可能脫罪的。

中國不借海牙國際法庭調查美國，但公開指控，要求調查，已是走上第一步。至少公開斥責美國的假仁假義、罪惡行為，替阿富汗還一公道。此舉亦反映出中國已擺脫對美國的迷信、畏懼，回復革命初心，不但在國內，也在國際對抗強暴。