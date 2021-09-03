回歸20餘年，香港管治混亂衰敗，不但未能貫徹落實「一國兩制」，而且給「一國兩制」造成極大傷害、破壞，一個重要原因出在管治者身上、出在「人」的身上。

其中涉及五大職場領域，一是港府政務官，二是法官及律政司官員，三是大律師中人，四是教育領域中人，五是媒體中人。這五大方面屬香港上層建築，對香港管治有重大政治作用，他們中的不少人掌握着這些領域的話事權，由於他們的政治立場、意識形態、價值觀和反對派十分接近，其對香港的管治多起負面作用，自覺或不自覺地為反中亂港提供助力支援。

因此，中央既然要撥亂反正，落實中央全面管治權，要從根本上解決「再次回歸」的問題，要讓香港長治久安，融入國家發展大局，納入國家治理體系，那就不能忽略對上述五大領域中人的思想教育和轉變。

就首先解決這些領域話事權掌握在甚麼人手裏，還是那句講了不知多少遍的老話，「政治工作第一，人的因素第一，人的思想第一」。

上述五大領域中人，「人的問題」、「領導權的問題」之所以特別嚴重，就在於他們是英夷150年殖民統治的「重鎮」，是美、英西方陣營和意識形態最有市場的所在。按理說，香港回歸社會主義的中國，英夷殖民統治結束，這些上層建築亦應改朝換代，「王侯第宅皆新主，文武衣冠異昔時」。

然而，在「一國兩制、港人治港、高度自治」設計下，「王侯第宅」並非全是「新主」，而是英夷培養的高官顯貴居其間，「文武衣冠」則是舊制，五大領域全班人馬整個直通「新政府」。英國殖民主義的「第宅」和「衣冠」不但全盤保留，甚至被頂禮膜拜！就是到了今天，清除港英殖民地影響的工作還未真正展開。香港的殖民地舊思想、舊文化不清理，五大領域「人的問題」無法解決。