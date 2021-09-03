既然要砸鍋，就別想吃飯。何韻詩遭香港藝術中心取消場地預訂，本想唱幾首歌撈幾個錢，這下全泡湯了，難怪她氣急敗壞，黃絲們更指摘香港連娛樂的自由也失去。其實，出來行遲早要還，何韻詩為何淪落到如此地步，連租個小劇場也被拒，她自己心知肚明，公眾也很清楚，不要再扮無辜。

香港不是沒有娛樂的自由，而是太過自由，何韻詩之流才會不務正業，一直熱衷於政治表演。佔中之亂時她已粉墨登場，反修例黑暴期間更是上竄下跳，不僅公開煽動市民參與罷工罷課，還聯同黃之鋒等人到海外唱衰內地和香港，要求美國制裁。若是在其他國家或地區，這種行為已有「叛國」的嫌疑，注定吃不了兜着走，而何韻詩至今依然毫髮無損，誰說香港沒有自由？

更何況，何韻詩還是被稱為「黑暴基金」的「612人道支援基金」信託人之一，而警方目前正調查該基金涉嫌違反《港區國安法》及其他香港法例，包括是否涉及勾結境外勢力。在這種情況下，藝術中心取消其場地預訂是順理成章的事，她與其作無謂的投訴，不如想想如何面對警方調查，須知涉嫌勾結境外勢力後果嚴重。

說來實在諷刺，之前有些黃絲藝人跑到台灣搵食，以為可以在寶島展開另一番演藝生涯，結果都鎩羽而歸，何韻詩更被人淋了一身紅油，可見他們多麼無知。如今台灣許多當紅藝人跑到對岸搵食，香港藝人在台灣又能有甚麼作為？有位深黃藝人從台灣回來後無戲可拍，只能在小劇場搞搞舞台劇。何韻詩有樣學樣，本想搞幾場小型演唱會賺幾個錢，沒想到如今連小劇場也租不了，真是情何以堪。這能怪誰？只能怪自己，既然要攬炒香港，就不要指望還能在香港搵食。