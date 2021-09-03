黑暴歌手何韻詩賣唱不成，連租個場地也求而不得，黃絲在網上哀鳴過後，自是不會放過跌落地揦番拃沙的機會。除了批評現在的香港「連娛樂的自由都失去」，最能令他們聊以自慰的是「港共虛怯到連一個演唱會也容不下」。舉凡港府或中央有任何打擊黑暴的行動，他們都例牌冠以「虛怯到連××都容不下」來解脫。如果這不是阿Q，就是再次說明黃絲無腦，他們直到這一刻都搞不清誰是莊閒、誰怕誰。

據何小姐自爆，之前聯絡過多個場地機構皆拒絕其租場申請，可見人人對她避之則吉。背後原因，當然與其反中亂港的所作所為有關，否則你看有哪一位當紅的、半紅不黑的歌星租場演唱，會落得如此狼狽下場？

由是可見，港府又好，中央也罷，並非怕了「一個演唱會」，而是擺明要對黑暴藝人趕盡殺絕，不給任何生存機會。甚麼叫怕和虛怯呢？是那些一聽到國安法利劍懸在頭上，即由勇武不屈的「民主鬥士」變成洩氣死狗，又是割席，又是跳船，又是退黨，又是解散，又是篤灰。新近例子有教協、民陣、支聯會、612基金，稍遠的有黎智英的毒果心腹紛紛辭職、楊岳橋退黨保平安，以至「民主阿婆」陳方安生金盆洗手，當然還有黑暴區議員一聽到宣誓效忠即嚇到雞飛狗跳，辭職兼走佬。

香港是中國的特區，一國兩制、高度自治絕不等於完全自治，可笑是香港有些人昧於現實，不理形勢，一股腦兒投入反華陣營，以為煽動無知青年在街頭擲汽油彈便能奪權，結果奪權不成，將自己的前途斷送。何韻詩轉而在網上搞收費演唱會，但網絡並非法外之地，一旦有人在網上犯禁，恐怕連這僅餘的搵錢途徑也失去。黑暴藝人落得冇飯開甚至惹官非的下場，只能怪自己戇居。