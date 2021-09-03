在8月31日的立法會司法及法律事務委員會，再次討論有關香港法律教育及培訓的議題，建議當中就包括檢討香港律師會的統一執業試。

現時在香港從事大律師或事務律師的前置條件是通過「法學專業證書課程（PCLL）」，課程合格後才能入行。有關課程目前只有香港大學、中文大學和城市大學的法律學院提供。

數年前，律師會發現PCLL存在兩大問題：第一，3所法律學院提供PCLL學位數目是僧多粥少；第二，所產生出來的法律專業學生水平參差。

筆者曾擔任香港律師會理事廿多年，很了解情況，其實律師會早在2013年已提出引入統一執業試的建議，對3所法律學院的PCLL考試標準不一致早有微言。當時律師會就想直截了當，自設認可律師的統一執業試，取回律師會專業試的自主權。其後與3間學院及各持份者對話後，律師會同意按顧問提出的折衷方案推動改革，否則香港律師會在2021年開始，要求法律系學生必須另外通過律師會設定的評分標準才能開始實習，這無疑等同設立統一執業試，惟至今仍未落實！

對於組織統一執業考試，筆者與會提出三點觀察：

一、設立考試是一個進步的做法，以內地的統一法律考試為例，一個考試就可以成為所有內地法律資格的前提，毋須再迂迴曲折。因此，不但香港律師會去做，委員會也應該建議大律師公會加入，讓這個考試真正統一和更具價值。

二、推出統一執業試是有利於提升學生的質素和水平，亦對3間大學有鼓勵作用，相信會縮窄學院間教學內容的差異。

三、筆者最近參加了粵港澳大灣區律師執業考試，一共有600多名大律師和事務律師報名參加，反映香港法律界未來的發展必定緊扣國家和灣區。大灣區考試內容就包括《憲法》、《民法典》和訴訟法等內容，香港律師會和3間大學法律學院在協助推動統一執業試時，也應該包含有關內容，提早讓學生預習。

最近得悉廣東省政府有意建立機制，通過專業的涉外法律團隊去應對涉外問題，筆者相信香港法律界是有能力參與。如果我們能在法律教育及培訓階段及早作出準備和配合，那一定會大有作為的。記住！機會只留給有所準備的人。