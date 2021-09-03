內地嚴格限制未成年人參與網絡遊戲，所有網絡遊戲企業，僅可在周五、周六、周日及法定假期的晚上8至9時，開放予未成年人每晚使用一小時，其餘時間不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。消息一出，短短幾小時，微博上已有逾1.5億人次關注，在香港亦引發不少熱議，網絡遊戲相關股份則被吹淡。

不少人質疑上述措施，認為未成年人被限制玩網絡遊戲，仍可玩其他家用電玩，又指措施背後其實另有所圖，目的是要向網絡遊戲巨企開刀。當然少不了一些已潛逃海外的逢中必反KOL，藉機大肆渲染「連打機都冇自由」，可謂既不知「自律即自由」為何物，更只知其一，不知其二。

事實上，世衞早已將「打機成癮」列為心理病。在2019年瑞士日內瓦第72屆世界衞生大會上，通過《國際疾病分類》第11版修訂，將遊戲障礙列入指南；各成員國可在2022年前就打機成癮制訂新治療方案和預防措施。

雖然世衞強調，受遊戲障礙影響的僅小部分人，但內地曾有未成年人因遭家長勸阻打機，結果刀刺雙親、火燒住房。官媒月前將網絡遊戲比作「新型毒品」和「精神鴉片」，指青少年沉迷遊戲，影響視力、學業、「引發性格異化」，所言非虛。

撇開涉及人命的個案，未成年人盜取父母的銀行帳戶及密碼，偷偷在手機遊戲「課金」，亦時有所聞。縱然有渠道供監護人作出退款要求，但治標不治本。

然而，限制未成年人玩網絡遊戲須有配套配合，尤其內地早前規管校外補習，未成年人不能補習、不能打網遊，多出來的時間是跑步、游水，還是下棋、書法？最怕到頭來竟選擇「躺平」，恐非幸事。