中國內地大張旗鼓整頓娛樂圈，尤其要掃除娘炮藝人，有人為此深深不忿，覺得阿爺管得太多，筆者卻不然，聞訊後深以為喜，慶幸中南海內，尚有明道之人。古人常說：萬事到來皆有兆，小至一家，大至一國，在禍福吉凶出現之前，都會有迹可尋，愚人懵然不覺，惟智者能明察秋毫。

《紅樓夢》有一段寫眾兒孫猜燈謎的情節，一個的謎底是爆竹，一個是算盤，接着是風箏和海燈。沒識見之人，會覺得這些物事平常不過，作這樣的燈謎也沒甚麼不妥。唯獨賈寶玉的父親賈政見微知著，深以為憂，他心想，爆竹一響即散，算盤打動亂如麻，風箏飄飄浮蕩，海燈更是清淨孤獨，四者意象不佳，俱非吉兆。當時賈家正處於花團錦簇、烈火烹油的盛景，但賈二爺憑此，已能預示出兒孫們坎坷甚至是悲慘的人生路。

這個年代很多人啃了滿肚子書，但實際上愚昧至極，少有見事之明，要想重拾古人智慧，須多讀《紅樓夢》一類的好書。本人讀過此書幾遍，有很多地方尚未明白，但只消懂得少許，有時也能派上用場。4、5年前，本欄提過一個論點，別人或許視之為怪論，我說日本、台灣乃失運之地，香港人卻最愛到當地旅行，在下期期以為不可，去得多，霉氣沾多了，連帶獅山腳下都會「行衰運」。言猶在耳，你且看近兩年的香港落得甚麼光景，就知道古人留下的智慧對是不對。

近年內地熱捧的藝人，不少是油頭粉面、忸怩作態，沒有大好男兒應有氣魄。沒腦筋的人會說，這是粉絲的選擇，我們應當尊重。中南海卻真有高人，知道陰陽怪氣之風一旦盛行，乃國家衰敗的徵兆，故必須及時出手打殺，天下方能圖個乾淨。