一個城市予人嘅印象或者感覺是否「宜居」、人民是否幸福、旅客是否百遊不厭，事實上，並非靠搞公關可以吹出口碑，而係靠各項城市建設、設施和配套是否到位。而所謂「國際形象」，要長期經營，更非一朝一夕可以達到，有時候，即使錢花了一大筆，說不定更弄巧成拙！

呢，當年「香港品牌」新標誌，「飛龍」換新裝，將舊版「龍頭」縮細並喺後方加上3條顏色線，阿哥！設計費盛惠140萬個大洋，連埋宣傳短片及顧問費就高達610萬元。個設計畀人彈到樹葉都落，新飛龍了無神氣，成條怪蟲咁，試問又點可能「飛龍在天」吖！「見蟲在田」就差唔多！

嗱！政府早前話要就「香港重新出發」項目招標，協助香港喺黑暴及疫情陰霾下重建國際形象！常言道，家有梧桐樹，自有鳳凰來！比喻做好了事情嘅提前準備，好事自然就來了！今趟政府要「重建國際形象」，不是力求做好本身工作，而係一味使埋啲無謂錢。講真，本報一再揭發舊區三無大廈衞生堪虞，老鼠四處走、污水亂咁流、天井垃圾崗等亂象，政府有冇重視搞好呢啲地方嘅公共衞生吖？又如本報誠心摯意為無能政府獻上一個又一個實用藍圖，好似力證大量土地可發展建公屋、貓狗善終園、魚骨形泊位等，阿哥，一分錢不收，可惜庸官以為唔使錢就唔係寶，情願花埋啲冤枉錢畀外國公司研究，得出來嘅結果就係「阿爸係男人」！

咁倒錢落海，除了敗家就係贏得「錢多、人傻」！用咗約4,450萬元就係得知香港有「3個特質」，無非係吹捧嘅諛詞，庸官就沾沾自喜，又話「價格相當合理」，實則全無效果！老朽就唔信明明係烏龜，搞個研究報告出來，立刻就變獵豹！