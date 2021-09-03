北京對香港局勢的了解和掌握，就像如來佛祖仁慈面孔上的法眼，清晰而心中有數，且看孫悟空在佛祖的掌心上怎樣翻觔斗。中共中央政法委早在2019年反送中變為反政府暴亂時期，便公開點名揭露美英在港的代理人，一組是現代版漢奸：黎智英、陳方安生、李柱銘、何俊仁，另一組是新生代漢奸：黃之鋒、羅冠聰、周永康。這是全國的政治大事。

彈丸之地的香港，回歸只不過22載，700多萬人中一次過被中央政府點名示眾兩批共7名兩代漢奸，醜況空前，是何等嚴重的政治大事，是牽涉何等嚴峻的反擊外國勢力插手香港、干涉中國內政的國家安全和統一的重大鬥爭。北京高調發出的最強音，已揭示香港這場反政府暴亂是一場你死我活的、顛覆反顛覆、奪權反奪權的主權和安全鬥爭，揭發美國特務機關在中東和東歐的顛覆套路正在香港複製的陰謀。

可是大敵當前的香港大官高官仍然發白日夢，好像在廬山，不識顛覆危機真面目，甘之如飴推行大和解的綏靖主義退縮妥協路線，導致區議會淪陷後還不醒覺，繼續縱容「35+」攬炒偷步初選，搶奪立法會議席，令香港瀕臨政治大崩圍的危機邊緣，才迫使中央緊急重錘出擊，為香港頒布和實施《港區國安法》，挽狂瀾於既倒。正所謂：上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂。如果說現屆特區政府有甚麼貢獻的話，可能就是施展了讓反中亂港勢力瘋狂破壞的「苦肉計」吧！

誠然，嘲諷現屆政府施「苦肉計」，只不過是批評而已，實際上是政府自反修例前便開始採取妥協退縮路線，從而坐大敵對勢力，結果自取管治的失敗下場。我們要問，為何北京已高調揭露兩批漢奸，但特區政府卻不揭露、不宣傳、不教育市民呢？