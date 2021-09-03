三年又三年，等到頸都長！香港不僅輪候公屋的時間愈來愈長，部分公立醫院的專科服務，病人動輒要輪候兩至三年才能接受首次診治，如經診斷後確認要動手術，可能又要再等三至四年，嚴重影響病人生活，甚或會令其病情惡化，情況極不理想。

政府近年投放了數以千億元公帑，興建、擴建及重建多間醫院，但醫護人手不足問題不能單靠錢來解決。至於增加本地醫學院的培訓學額，一來遠水救不了近火，二來亦需要更多有能力培訓學生的專科醫生，難以短期內大增學額。再加上多個海外國家都同樣面對「醫護荒」，推出種種計劃吸引境外醫護專才到當地工作，不少本地醫護人員被「挖角」，香港實有必要迅速修例，拆牆鬆綁，通過輸入境外醫護專才來紓緩問題。

政府早前向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，建議放寬非本地培訓醫生在香港註冊及執業的限制，但不少人都批評放寬建議仍過於嚴苛，包括申請人必須為香港永久性居民、必須已在海外取得醫生註冊及專科資格，以及必須先在本地公營醫療機構全職服務最少5年，才有望轉投私人執業。令人質疑即使草案獲得通過，最終亦難以吸引到一定數量的非本地培訓醫生回流香港。

因應議員及社會人士意見，行政會議日前通過對草案提出三大修訂，進一步放寬有關限制，包括不再局限只有本身為香港永久性居民的非本地培訓醫生，才能參加擬議的特別註冊制度；容許未完成所有實習的非本地培訓醫科畢業生（但必須為香港永久性居民），也可參加香港的執業資格試；以及便利已具備認可專科資格的醫生進行特別註冊，希望可吸引更多境外醫護專才來港。

令人遺憾的是，多個本地醫護組織繼續對各項放寬建議表示反對，但其反對理由卻往往缺乏理據和事實根據。他們質疑部分非本地培訓醫生不懂講廣東話，難以與本地病人溝通，但相對於現時要輪候兩、三年才有機會見到醫生一面，溝通問題是否較為容易解決呢？

反對者又稱，擔心非本地培訓醫生質素參差，影響病人治療，但其實擬議機制已設有多重關卡，保證回流或輸入醫生的質素及專業水平。

事實上，同一批醫護組織，近年多次發動遊行示威以至工業行動，要求政府關注公院醫生人手缺、工時長、壓力大及流失率高等問題，但每當政府提出透過輸入醫生來解決問題，估計他們可能又因擔心個人利益受損而提出反對，做法非常矛盾。

醫者父母心，筆者希望本港的醫護人員及組織，真心以病人利益為依歸，摒棄專業保護主義與狹隘的個人私利，支持修例，切實地縮短公營醫療服務的輪候時間，讓病人得到及時、適切的醫護。