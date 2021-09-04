功夫茶：虐畜慘劇多如毛　律政司長責難逃

香港號稱國際城市、文明之都，之不過，近年虐待動物事件時有所聞，如果話善待動物係一個文明社會嘅指標，顯然，香港不但唔合格未達標，尋且叫人嗅到野蠻嘅氣味！大佬吖，去年深井豪景花園出現虐畜狂徒，近30隻動物如仙女散花般畀人從高處拋下，18隻動物因而身亡，律政司最終宣布不提控虐待動物嘅疑兇，畀全城鬧爆，指佢有意放生，難免令虐待動物事件變本加厲！

嗱！果不其然，港大法律學院與愛護動物協會尋日發表涉虐待動物案件嘅調查報告，指過去6年香港共記錄了335宗涉嫌殘酷對待動物嘅案件。當中主要分為6大種類，包括主動式虐待、被動式疏忽、商業剝削、囤積、毒害及捕捉。大部分案件嘅受害動物均認識施虐者，涉及創傷性身體傷害嘅案件中，有38%係動物主人或負責人直接對動物造成傷害；在涉及疏忽照顧案件中，近33%嘅案件動物被發現時已死亡。

至於兩宗虐待動物嘅大型動物收容所案件，分別發生於2014及2019年。兩間所謂收容所共收容近200隻狗、44隻貓，後被揭發有近50隻狗、8隻貓死亡。兩間收容所均由義工協助運作及收取大量公眾捐款；其中2014年發生喺村屋收容大量動物嘅案件，更被爆出狗隻同類相食，駭人聽聞。你話喇，咁慘絕人寰嘅狗隻同類相食竟發生喺香港，香港仲係「文明之都」嗎？

阿哥，中國農業部去年4月發布一份動物分類名單，文件中強調隨着人類文明進步和公眾對動物保護嘅關注及偏愛，狗已從傳統家畜「特化」為伴侶動物，換言之狗已不被視為禽畜！深圳亦已率先於去年通過法案，禁止進食貓狗肉，違者可罰款達5萬元人仔。香港喺呢方面未能與時俱進，司底驊甚且助紂為虐，令人失望！呢，愛協及港大法律學院表示，需要於香港法例中引入「謹慎責任」，方能有效防止更多虐待動物案件。

港大法律學者稱，現行法例需要修訂至更適用於不同類型嘅虐待動物案，並加入量刑指引，佢指高院曾認為個案不盡相同難以實施，之不過佢認為虐待動物案件有共通處，立法需要補充，同時應引入對動物嘅謹慎責任以完善現行法例。功夫茶認同，並深信事在人為，司底驊咪再雙眼一反，扮鬼嚇人，又充耳不聞吖！

愛協調查主任表示，如冇足夠能力照顧大量動物，理應自願放棄動物至合適機構或團體。功夫茶不得不讚本報早有先見之明，為政府獻上「貓狗善終園」藍圖，一條龍提供生養死葬，既文明又人道，幫到動物更有助改善市容，真係何樂而不為！