世界視線：難民大軍來勢洶　歐盟花錢買平安

阿富汗變天觸發新一輪難民潮，聯合國難民署估計，今年年底前將有多達50萬人逃離，面對洶湧而至的難民潮，歐盟採取「花錢買平安」的態度，力求避免數年前敍利亞難民「攻陷」歐洲的一幕重演。

歐盟27個成員國日前在布魯塞爾開會並達成共識，他們將為阿富汗的鄰國提供資金，支持他們接收來自阿富汗的難民。有報道稱，各與會國拒絕討論歐盟在接收難民方面所扮演的角色，擔心這樣做會引發「拉動效應」，「鼓勵」更多難民湧向歐洲。說白了，就是「錢可以解決的問題，就不是問題」。

話雖如此，但正所謂「親兄弟，明算帳」，大家應該記得，新冠肺炎復甦基金就曾一度因為向窮國提供無償援助的水平，鬧得不可開交，現在輪到為難民問題湊錢，難免有部分國家認為，那些難民「首選」──同時也是最富裕的，例如德國──的歐盟成員國，應該出更多錢。

問題是，錢有時還真解決不了問題。德國外長馬斯日前訪問巴基斯坦，提出若巴國願意暫時收容阿富汗難民，歐盟和德國將分別提供1億和5億歐元援助，協助進行邊境管理以及打擊極端主義，結果遭巴國拒絕，強調當地已接收300多萬阿富汗難民，無法收容更多，呼籲過去20年「在阿富汗擁有話語權的富裕國家」承擔更多責任。

解鈴還須繫鈴人，所謂「在阿富汗擁有話語權」的國家，不就是入侵阿富汗、以美國和北約為首的軍隊麼？它們在阿富汗20年，導致逾3萬平民死亡、6萬多人受傷，阿富汗長期處於全球最不發達國家行列，超過七成人生活在貧窮線下，始作俑者花點小錢就想把責任「外判」，算盤未免打得太過精明。當然，歐洲人肯花錢解決問題，已比山姆大叔「厚道」。據南韓媒體報道，美國政府正考慮在包括南韓等地的海外軍事基地安置阿富汗難民，而南韓的「攤派」名額約為400人。此事在當地炸開了鍋，不少網民在社交網分享歐洲國家收容難民後的亂象，然而沒有實力的憤怒並無意義，文在寅政府除了遵華府之命行事，還有甚麼選擇？