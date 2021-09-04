神州縱橫：十四億人齊裝甲　不做娘炮做男兒

窮則變，變則通，由共產主義走向中國特色的社會主義，近年內地發展證明此路是行得通，但由於步伐過快，難免塵土飛揚，阻礙了不少人視線，看不清正確出路，隨時走錯下一步，回頭便難。中央最近對經濟教育文化圈子的整頓，急忙煞車扭向正軌，也是察覺危機，免得車翻人亡，然而扭軚的力度是否過猛，觸及利益階層惹來反彈，也是大整頓無可避免的副作用，因為這次官府打的正正是文化「疫苗」，避免西方思想病毒繼續作祟。

廣電總局9月2日發布通知，對播放偶像養成類節目出禁令；中宣部亦發通告指出文娛產業天價片酬、偷逃稅等問題，及流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象，狠批從業人員道德觀念滑坡，失德言行對青少年產生不良影響，嚴重污染社會風氣。

事實證明，把西方一套搬字過紙是行不通，尤其是所謂民主法治人權概念，縱容過度自由變成失控，美國身受其害，卻陰謀在別人國土上發動顏色革命。內地在這方面把關從來都極嚴格，政治思想難以滲透，然而腐化的道德文化，卻藉互聯網及影視平台入侵，在娛樂圈最是明顯，大明星天價片酬，一套劇賺億元，窮奢極侈，私生活糜爛，而且形象不健康，女的財大氣粗，男的不是捲入桃色醜聞，便是「娘炮」造型煙視媚行，不男不女，想找一個做青少年榜樣也極難。流量至上，變成洗腦作用，下一代不認識革命英雄，卻把吸光他們金錢時間的明星當作偶像崇拜，所謂「戰狼」只是電影層面，私底下「十四萬人齊解甲，更無一個是男兒」，連拍攝紀念革命先烈的電影也靠「小鮮肉」明星來擔演，實在不堪入目，保家衞國應該是靠槍炮，而不是「娘炮」。

世紀疫情爆發，中美交惡，西方國家圍堵，外患迫在眉睫，加上經濟發展急速帶來種種過熱問題，內憂也要及時治除。先安內後攘外，貧富懸殊，道德墮落，官僚腐敗，近年社會衝突頻生，已是警號，政府若不出手，遲些時候情況再惡化，恐怕一發不可收拾。近月以來種種出台政策，對不同行業整頓，確立意識形態的單向軌道，杜絕西方文化的腐蝕，亦是向勞苦大眾釋出訊息，透過打擊既得利益階層，希望財富重新洗牌，之前小部分人富起來，現在是下一步，富人要回饋社會，「共同富裕」不是口號，而是切實執行。

中國不是走錯路要糾正，也不是走回頭路，而是停下來，把暴發戶心態冷靜下來，思考下一步要怎走，不會像北韓，更加不能像前蘇聯。有人形容這是第二次文革，實在大錯特錯，文革有的是紅衞兵，過猶不及，今時今日青少年卻是沉迷做鍵盤戰士、「偶像衞兵」，叫他們走出來去鬥爭，恐怕會龜縮回電腦屏幕後吧！