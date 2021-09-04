產評：美國趕客不足惜　中國金融當自強

今年以來，中美金融戰不斷升級，中企被美國列入制裁黑名單，個別在美上市的更被無理除牌，赴美上市還受諸多留難，好明顯就是要趕客，堵住中企境外融資撲水之路。為此，中國積極應對，除引導受影響中企返回中、港上市外，還須着手重整中概股境外上市秩序，近日更啟動優化資本市場計劃，擬組建北京證券交易所，加強服務創新型中小企，推動金融產業全面升級！

美國挾美元作為國際儲備貨幣的地位，在世界經濟施行霸權數十載，更利用長臂管轄權，無限擴大制裁力度，打壓競爭者。中國如今已貴為全球第二大經濟體，必須主動提升競爭力，爭取國際話語權，否則早晚被美國霸權壓下去，走前蘇聯和日本迷失的舊路。

既然美國長年靠金融維持霸權，中國要與之抗衡，金融戰是必須經歷的戰役。過去，內地成立上海科創板，支持優質大型科企在境內集資。最新又提出設立北京證券交易所，與滬深交易所及區域性股權市場作錯位發展及互聯互通，發揮好轉板上市功能，構建服務創新型中小企業的健全資本市場平台。簡而言之，國策由扶植巨企變為中小企。

回看2008年內地「四萬億」救市方案，嘗過以基建谷經濟，終換來「大白象」處處的惡果，產能過剩為禍深遠；如今最大隱患是房地產泡沫，故照辦煮碗靠泵水解困已不再管用。同樣道理，逾10年前的國策是透過融資扶植巨企，冀創造蝴蝶效應領飛；如今巨企富可敵國，若再催谷就會威脅到金融穩定，故變陣支援中小企實是良方。

中國如今不再容許資金在樓市及基建亂竄炒賣，而是重點搞活中小企金融板塊，一則符合堅持改革開放；二則完善市場基建及法規；三則透過建立多個資本市場，成為吸引外資、服務企業的「蓄水池」。這一步搞得好，中國絕不怕美國的金融圍堵，更有望加快推動人民幣國際化，提速全球「去美元化」，其戰略意義殊不容輕視。

明乎此，投資者別憂內地與港爭飯食，以內地的經濟規模，絕對能容納到多一個背負不同服務目標的證券交易所；中港關係從來不是此消彼長，而是互惠互利，互補不足，共創雙贏。最重要的是各方做好本分，努力為共同目標奮鬥。

身處中美爭霸的百年變局，投資者凡事也得站高看遠。中美之爭以來，外資包括美資都不願放棄中國市場，還積極游說美國檢討策略，包括取消關稅，這些外資都是無寶不落。中國只要堅持自強不息，自有望化解危機，贏得尊重。