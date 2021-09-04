正論：衞署瞞報變種毒　疫苗神話已破功

一波未平一波又起！Delta變種病毒搞得全球風聲鶴唳之際，另一具有「免疫逃脫特性」的變種病毒已悄悄殺入香港。衞生署一直無對外公布，直到專家踢爆、本報追問，始承認有3宗涉及該變種病毒的輸入個案。由於新變種病毒對抗體有抵抗性，意味疫苗或會失效，港府防疫獨沽「谷針」一味，顯然昧於形勢。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港早前已錄得被世衞列為「值得關注」的Mu變種病毒株輸入個案，建議衞生防護中心詳細公布病例資料，令市民掌握實情。他續稱，Mu變種病毒株最早今年1月於南美哥倫比亞出現，至今錄得4,500宗相關個案，近半在美國，其次集中在南美國家，特別是哥倫比亞及智利。目前未知是否具更強傳染力，但根據基因圖譜分析，Mu變種病毒株的S蛋白內出現最少9處轉變，包括N501Y及E484K突變；參考其他變種病毒，如果這些位置出現突變，肯定會影響疫苗產生的中和抗體水平。世衞亦指出，該變種病毒具有免疫逃脫特性，恐讓疫苗失效，不能掉以輕心。

港人最熟悉的變種病毒，首推源自印度的Delta變種病毒，目前本港已錄得過百宗個案，當中不乏已接種疫苗並有抗體的人士也染疫。詎料Delta肆虐未止，又來一種新的變種病毒，反映新冠病毒極之狡猾，新病毒會否愈變愈強更是未知之數。衞生署作為本港防疫一大主力，轄下的衞生防護中心亦一早知悉實情，偏偏一直沒有向公眾交代，大有隱瞞之嫌，要不是專家踢爆引起輿論嘩然，衞生署也不肯承認其中兩名患者6月6日已從哥倫比亞抵港，另一名7月20日從美國入境，已接種兩劑復必泰疫苗。

事實擺在眼前，變種病毒來勢洶洶，疫苗是抗疫靈丹的神話已經破滅，惟港府防疫至今只有谷針一途，根本不足以適應當前形勢。更要命的是，本港專家一時叫人「唔好再諗免疫屏障」，一時又催谷市民打針，揚言接種率達最少97%便可建立免疫屏障與病毒「和諧共存」，一時一樣令人無所適從。顯而易見，當局對變種病毒束手無策，不盲目谷針不知還可做甚麼，於是一方面暗批長者接種率低拖累社會無法建立免疫屏障，另一方面連未成年的學生也不放過，懶理接種疫苗後青少年出現心肌炎的風險。僅上月，當局已接獲11宗懷疑接種疫苗後死亡個案，另有4宗腦炎個案。說到底，港府至今無法釋除人們疑慮，只知盲目谷針，抗疫怎能不事倍功半？

昨日本港再有4宗輸入病例，都是來自菲律賓的外傭，都涉及變種病毒，患者都已接種兩劑疫苗。如果說，本港對外傭需求殷切，難以禁止他們入境，那麼，明知美國屬高危地區，南美又爆發新變種病毒，為何仍要讓這些無關宏旨的人士入境本港？香港縱然本地清零已久，卻依然無法與內地通關，原因明顯出於外防輸入漏洞百出。港府再不從嚴把關，一旦有走漏個案進入社區造成大爆發，別說通關無望，屆時後悔已經太遲。