月來特區政府對近年的黑暴涉及犯法者陸續加以拘捕、審判、判刑，刑期一般較重。從《蘋果日報》開始，到教協、支聯會等，伸延至其他相關的機構、組織，似乎正企圖對參與美國策動的顏色革命的幕後與前線人物一網打盡。表面上看牽連廣大，實際上黑暴的規模與涉及範圍的廣大，在香港來說是第一次，在國際上也不算小動亂。因而從策劃、組織，到後勤宣傳、支援的人與前線勇武作亂者當然人數眾多。特區政府現在還只是逐步摸清動亂的情況，還有許多未知之處，也還有眾多漏網之魚。

或許一如美國策動的其他顏色革命，許多真相在重重掩飾下，未必可揭露，但政府的做法是盡力追捕，減少漏網，更且是用重典懲罰，殺一儆百，向社會和國際宣示：犯罪必究，究之必嚴，警告群眾不要隨便觸犯法紀。政府現時是堅持和重申法治，扭轉過往放縱的做法。以他們犯的罪，判刑並不嚴厲，且個別還有過於寬鬆之嫌。不這樣嚴厲，將沒法壓抑動亂，給香港社會說明國安犯罪的代價。

現時值得批評的是，如果早在佔中、旺角暴亂、反修例風波最初發動之時，特區政府便依法鎮壓，依法拘捕，刑求犯法者，使大眾認識到犯法代價，便不會有這麼多的無知群眾被騙加入，形成暴民心理，作惡多端。即使民心早已不從，但政府不讓其發洩，便不會有這麼多人觸犯法紀，就連教協、支聯會等都會有所收斂，甚至相應改組，便不會有今天的大控訴大搜捕。而當年警察捉拿在案人物，若不是律政司拖延，遲遲不審，不能用審判來鎮嚇參與動亂者，也便不會有這麼多的人，尤其是無知衝動的青少年參與，形勢不可能演變成這般惡劣。特區政府主事者對此難辭其咎。

除惡務盡，在中美衝突長期化、冷戰化底下，要保香港的安寧、保國家的安全，在香港不能不斬草除根。這是憑國家的公權力，可以一下子完成。即使有漏網，也不可能在3、5年再起作亂。

但除惡的根本是要民心回歸，第二次回歸不能重複第一次回歸的失誤。除惡之餘要重建香港政治，便應吸取第一次回歸的失誤教訓，將之堅決糾正。這也要求中央政府和特區政府，以至所謂建制，好好反省，懂得怎樣去撥亂反正，而不落回原先的陷阱去。比起除惡，這不是易事，也是容易再出差錯的地方。