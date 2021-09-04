日本的與那國島在日本的最西端，距離台灣約110公里，海域距離釣魚島150公里，位處「第一島鏈」，2016年日本派出陸上自衞隊駐守該島，以雷達監控附近海域。之所以如此，皆因中國海軍早已自由穿行「第一島鏈」，美國、日本和台灣倍感「威脅」。

現在，事態又有新發展。今年5月1日，日本海上自衞隊發現解放軍一艘護衞艦，在日本與那國島及台灣之間的海域北上駛往東海，之後解放軍一艘艦艇在此海域「常駐」，採取定期換航方式。

解放軍海軍的這一戰略和戰術意圖至為明顯，就是要牽制日軍和台軍，無怪乎這陣子，日本和台灣頻頻發出要形成「準同盟國」關係、共同對付「中國威脅」的叫囂，山姆大叔更是「極力促進日台軍事合作」。

此一事態，最驚的是台灣，大陸「武統」的腳步聲更清晰可聞，「咚咚」之聲威武有力，愈踏愈響。台灣知道，如今北京的「對台攻勢」，已不像20、30年前是所謂「文攻武嚇」，大陸現在的「武」對台灣是有強大的壓倒性優勢的，而且說不定已有「時間表」。

日前，台灣的國防部發布《2021年中共軍力報告書》，承認解放軍有能力摧毀台軍的通訊設施，範圍擴及「第一島鏈」以西，初步能夠癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系。看來，台灣已經意識到這些年花了那麼多錢、買了那麼多美國軍火，絲毫不能改變解放軍打垮台軍、「解放台灣」的命運；和台灣方面恐懼哀鳴相對照的，是解放軍空軍發言人日前充滿自信的表示，大陸空軍已經歷史性地跨入戰略空軍門檻。

不過，山姆大叔還要為台灣打氣，美國空軍部長最近便聲稱，正在製造「讓中國恐懼」的先進技術，企圖嚇倒北京。

是的，美國永遠不會明白中國人民為甚麼從來不怕威嚇。