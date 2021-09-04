美軍在阿富汗丟盔棄甲，狼狽逃竄，美國總統拜登卻將之形容為「非凡成就」，「歷史上沒有國家能夠做到」。這種美式自吹自擂，人們早已見怪不怪，令人想不到的是，拜登似乎比特朗普更能吹，難怪有人稱之為「拜登式自誇」，也許自誇就是每位美國總統都必須具備的本事吧。

可惜，不管拜登如何自誇，也掩蓋不了美國在阿富汗徹底失敗的事實。正如俄羅斯總統普京所說，美國在阿富汗經營20年，結果為零，甚至負面。現在最大的問題是，這個負面的爛攤子如何收拾？

美國國務卿布林肯最近接連兩次致電中國外長王毅，謀求中方協助解決困局，甚至要求中方收容阿富汗難民，頗有前倨後恭的味道。而王毅的回應則是，美國一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益，另一方面又指望中方支持配合，國際交往中從來不存在這種邏輯。

沒錯，國際交往應是建立在互相尊重、平等互利的基礎上，而不是像美國那樣唯我獨尊、居高臨下。「有事鍾無艷，無事夏迎春」，以此形容中美關係也許不太貼切，但美方對中方的態度確實如此。過去中國實力不如人，只能逆來順受，如今時移世易，老美想再用這一套忽悠中國人，門都沒有。尤其是阿富汗問題，一切都是美國造成，中國既沒有義務更沒有責任替其收拾爛攤子。

一葉知秋，美國從阿富汗潰逃，證明美國霸權衰落，再也不可能為所欲為。難為拜登還揚言要面對來自中國和俄羅斯的挑戰，他們連小小阿富汗塔利班都對付不了，又如何同時面對中俄挑戰？中方早前破天荒向美方提出「兩份清單」和「三條底線」，既表明了立場，也展示了自信，這比老美一味自吹自擂務實得多。