「看病難」已成痼疾，根子當然在於醫護人手嚴重短缺。港府向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，建議放寬非本地培訓醫生在港註冊及執業的限制。行會進一步通過對草案作出三大修訂，包括不再局限只有本身為香港永久性居民的非本地培訓醫生，才能參加擬議的特別註冊制度；容許未完成所有實習的非本地培訓醫科畢業生，只要是香港永久性居民，也可參加香港的執業資格試；以及便利已具備認可專科資格的醫生進行特別註冊。

不問可知，醫護團體再次條件反射般極力反對，理由重重複複三幅被，第一，就是海外醫生質素必定不如本地醫生；第二，免試來港註冊執業，對本地醫生不公平。說來說去無非自私心和極度保護主義作祟。多隻香爐多隻鬼，香港醫生收入豐厚，地位尊崇，私家醫生收費水平比鄰近地區高出一大截，要是引入海外醫生來港搶飯碗，恐難再維持其專業霸權和高薪待遇。

問題是，本地醫生的質素，真的如業界所吹噓那樣高嗎？像那位肝膽胰外科名醫，數年前曾於換肝手術中途離場而「名噪一時」，最近又牽涉另一宗醜聞，今年6月批准一名正接受首年外科專科培訓的醫生進行程序複雜的膽管迴腸脗合程序，因而被威院暫停其主管職務，涉事腫瘤病人術後傷口出現滲漏，須留醫一個月。

將複雜手術交由新人去做，當中是否有迫不得已的原委，例如像上次那樣，因為要搵真銀幫私院病人做手術，故半途丟下公院病人在手術枱上不顧，外界不得而知；人們但知，身為醫生一再罔顧公院病人權益，實在很難不令人質疑其醫德何在。作為醫生，醫術高明固然重要，但醫德更是凌駕在上，海外醫生是否一定不如本地醫生，市民心中有數。